06:07

Verstappen: Im Mercedes wäre ich schon Champion!

Von Red-Bull-Teamchef Christian Horner haben wir heute ja schon gehört, dass Mercedes seit der Sommerpause seiner Meinung nach das beste Auto habe. Das sieht auch Verstappen so, denn im Gespräch mit 'De Telegraaf' behauptet der Niederländer nun im Hinblick auf Hamilton: "Wenn ich in seinem Auto gewesen wäre, dann wäre die Saison schon lange entschieden!"



Nicht die einzigen scharfen Worte, die er in diesem Interview in Richtung Hamilton fallen lässt. Unter anderem sagt er auch: "Ich denke, ich mache ihn nervös, wenn er mich im Spiegel sieht. Er ist ein anderer Fahrer als ich, weniger aggressiv. Er weiß nicht, wie man so fährt wie ich. Ich mache ihm das aber nicht zum Vorwurf, denn er hat das nie so gelernt wie ich von meinem Vater."