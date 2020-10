04:30

Keine Ausstiegsklausel für Verstappen

Im Rahmen des Honda-Abschieds wurde auch darüber spekuliert, ob Max Verstappen Red Bull nun verlassen könnte - obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis 2023 läuft. "Es gibt keine solche Klausel in seinem Vertrag", stellt Horner bei 'ServusTV' allerdings klar und erklärt: "Die Verträge zwischen dem Fahrer und dem Team sind privat. Aber es gibt definitiv keine motorenbezogene Klausel in Max' Vertrag."



"Er ist konkurrenzfähig, fühlt sich sehr wohl im Team und glaubt fest an das Honda-Programm. Ich denke, er sieht auch, dass Honda den Motor von 2022 ins Jahr 2021 vorgezogen hat. Das ist natürlich ermutigend. Wir werden also im nächsten Jahr wieder einen Schritt vorwärts machen. Er freut sich darüber, und bis 2022 ist es für ihn noch ein weiter Weg", so Horner.