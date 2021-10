04:27

2022: Giovinazzi schaut nicht nach Alternativen

Nur noch ein Cockpit für die Saison 2022 ist zu vergeben. Bei Alfa Romeo ist der zweite Platz neben Valtteri Bottas noch frei. Und solange es hier keine Entscheidung gibt, hofft Antonio Giovinazzi, dass er sein Cockpit behalten wird. "Aktuell will ich mich darauf konzentrieren, meinen Platz in der Formel 1 zu behalten", so der Italiener.



Erst wenn klar sei, dass er sein Cockpit verliere, "würde ich über das kommende Jahr nachdenken", verrät er und erklärt, er habe es letztendlich nicht selbst in der Hand. Er könne nur seine beste Leistung abliefern und hoffen, "dass das genug sein wird". Zuletzt in Russland lieferte er allerdings nicht unbedingt Argumente für einen neuen Vertrag ...

Foto: Motorsport Images

Nikita Masepin (5): Positiv kann man seinen guten Start hervorheben. Da hört es dann aber auch schon wieder auf. Wer im Qualifying fast vier(!) Sekunden langsamer als der Teamkollege ist und sogar die 107-Prozent-Marke verpasst hätte, der kann auch beim Heimspiel keine bessere Note erwarten. Einfach viel zu langsam.