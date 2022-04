Alfa Romeo: Wir sind nicht die Einzigen mit Startschwierigkeiten

Audio-Player laden

Das Alfa-Romeo-Team hatte in den ersten beiden Saisonrennen der neuen Formel-1-Saison große Probleme mit dem Rennstart. Teilweise kämpfen die Fahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou noch mit Kupplungsvibrationen, was zu unkonstanten Starts führt.

Laut Jan Monchaux, dem technischen Direktor bei Alfa Romeo, ist eine Lösung des Problems jedoch nicht einfach zu finden, da es durch eine Vielzahl von Faktoren mit dem neuen Auto ausgelöst wird.

"Es scheint, dass viele Teams, abgesehen von vielleicht zwei oder drei, derzeit mit einem Schwingen des Antriebsstrangs am Start zu kämpfen haben. Es sind also nicht nur wir", erklärt er.

Fahrer müssen mit Problem vorerst leben

"Wenn die Autos hintereinanderstehen kann man sehen, dass alle ein bisschen vibrieren", sagt Monchaux, der nicht an eine schnelle Lösung der Problematik glaubt. "Ich denke gerade weil es sich um den Antriebsstrang handelt, könnte es mit der Steifigkeit, dem Gewicht, den neuen Reifen und der Stellung der Kupplung des neuen Autos zusammenhängen."

Laut dem Alfa-Romeo-Technikdirektor gäbe es jedoch Möglichkeiten mit dem Problem zu leben: "Wir konnten auch mit diesen Vibrationen anständige Starts hinlegen, nur muss der Fahrer viel sanfter mit dem Gas und der Kupplung umgehen, als er es normalerweise tun würde."

Damit scheinen die Piloten jedoch noch einige Probleme zu haben. Beim Großen Preis von Bahrain wurde Bottas von Platz sechs bis auf die vierzehnte Position in der Startrunde durchgereicht, während sein Teamkollege Zhou eine Woche später in Saudi-Arabien von Platz zwölf sogar bis an das Ende des Feldes zurückfiel.

Ab Barcelona wohl kein Gewichtsvorteil mehr

Trotz aller Startprobleme ist das Team aus Hinwil durch die Performance des neuen Autos beflügelt, da es aktuell neben Haas und Alpine zur Spitze des Mittelfeldes zählt. Bottas qualifizierte sich an beiden Rennwochenenden für Q3 und konnte mit dem sechsten Platz in Bahrain das beste Teamergebnis seit Brasilien 2019 einfahren.

Dem Team hilft es zweifellos, dass ihr Auto nahe an der Mindestgewichtsgrenze liegt, aber Monchaux will sich nicht auf diesen Vorteil ausruhen. "Ich kann nichts zu den anderen sagen, aber ich höre, wie sich viele Leute beschweren, dass sie übergewichtig sind", sagt er.

"Wir haben diese Probleme im Moment nicht und es hilft uns auf jeden Fall, weil mehr Gewicht deutlich langsamer macht. Es hilft uns sicherlich auch in Bezug auf das Reifenmanagement. Wir sprechen hier nicht von 100 Kilogramm Unterschied, aber für uns ist es im Moment ein Vorteil."

"Aber ich denke, spätestens in Barcelona werden sich die meisten Teams davon erholt haben, also können wir uns nicht einfach darauf ausruhen und sagen: 'Bravo, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht', weil die anderen aufholen werden", fügt er hinzu.

Neben den offensichtlichen Vorteilen des geringeren Gewichts kann man bei Alfa Romeo den Fokus in der Fabrik verstärkt auf die aerodynamische Weiterentwicklung des Autos legen und nicht auf die Frage, wie man Gewicht einspart. Dies wäre laut Monchaux "während der Saison eine ziemlich komplizierte Angelegenheit".

"Es ist auch viel teuer. Vor dem Hintergrund der Budgetobergrenze ist es natürlich besser, nicht ein Vermögen ausgeben zu müssen, um drei, vier, fünf oder zehn Kilogramm einzusparen. Das wäre unfassbar schmerzhaft", erklärt er.

