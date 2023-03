Alpine auf dem Vormarsch: Kann Gasly Mercedes & Co. ärgern?

Audio-Player laden

Kann Alpine die große Überraschung beim Formel-1-Rennen in Dschidda werden? Das Training am Freitag deutet zumindest darauf hin, denn die Franzosen glänzten nicht nur mit schnellen Zeiten, wie die Plätze vier und sechs von Esteban Ocon und Pierre Gasly belegen, sondern sie legten auch schnelle Longruns hin, die nur von Red Bull und Fernando Alonso getoppt wurden.

Gasly hatte am Donnerstag bereits angekündigt, dass Alpine in der Lage sein sollte, Mercedes ärgern zu können. Das scheint sich zu bewahrheiten, denn die Silberpfeile waren am Freitag hinter dem Team zu finden.

"Bislang fühlt sich das Auto stark an", sagt Ocon, dem 0,436 Sekunden auf die Spitze fehlten. "Und ich denke, dass wir vor dem Qualifying morgen Abend noch mehr herausholen können. Das Team hat heute einen großartigen Job gemacht, um das Programm durchzuziehen, und wir werden heute Abend hart arbeiten, um für morgen in einer guten Position zu sein."

Ähnlich positiv äußert sich sein Teamkollege Gasly: "Das Auto fühlt sich gut an, wir haben eine gute Vorstellung von der Richtung, in die wir das Set-up bringen wollen, und an diesem Wochenende können wir noch mehr erreichen", ist er überzeugt.

Dafür braucht der Franzose aber ein besseres Qualifying als in Bahrain, wo er nur den letzten Platz belegt hatte: "Ich konzentriere mich darauf, mit den Ingenieuren hart zu arbeiten, um sicherzustellen, dass wir für das Qualifying gut vorbereitet sind und mit einer besseren Leistung zurückkommen als beim letzten Mal", so der Franzose.

Für die Teams ist Dschidda ohnehin eine spannende Herausforderung. Bislang war das neue Fahrzeug nämlich nur auf einer einzigen Strecke unterwegs: Bahrain. Sowohl die Testfahrten als auch das erste Rennen fanden in der Wüste von Sachir statt, sodass es nun interessant sein wird, wie sich die Fahrzeuge hier verhalten werden.

"Nach zwei Wochen in Bahrain ist es schön, sich auf eine neue Strecke und eine neue Herausforderung einzulassen", nickt Gasly. "Das Tempo hier ist sehr hoch, und es gibt vieles, was man richtig machen muss, um schnell zu sein."

"Für uns war es interessant, das Auto auf einer völlig anderen Strecke zu sehen, als wir sie in diesem Jahr bisher gesehen haben", sagt auch Technikchef Pat Fry. "Wir sind mit unserer Arbeit heute zufrieden, denn beide Fahrer gaben uns ähnliches Feedback über die Richtung, die wir bei der Abstimmung einschlagen sollten."

"Wir haben eine Menge Daten, die wir durcharbeiten müssen, um uns auf das morgige Qualifying vorzubereiten, bei dem wir eine deutlich bessere Leistung als in Bahrain anstreben, um uns für ein besseres Rennen am Sonntag zu rüsten", so Fry weiter. Fazit: "Ein solider Start, von dem wir noch viel lernen werden."

