Bottas' Erklärung für den Rückstand: "Glaube, wir haben ein anderes Set-up"

"Die letzte Runde in Q3 war ziemlich gut. Ich konnte nicht viel mehr finden", sagt Valtteri Bottas. "Das war das Gefühl, als ich über die Linie gefahren bin." Ein Blick in die Zeitentabelle verriet allerdings: Teamkollege Lewis Hamilton konnte im Qualifying von Bahrain noch einmal rund drei Zehntelsekunden schneller fahren.

"Ich war ziemlich überrascht, als ich den Abstand gesehen habe", muss der Finne eingestehen, hat aber sogleich eine mögliche Erklärung parat: "Ich glaube, wir haben ein anderes Set-up als Lewis." Das ist laut ihm auch gar nicht unüblich: "Manchmal ist es fast gleich, manchmal unterschiedlich."

Für Bottas ist das neben einer Erklärung aber auch eine Hoffnung für das Rennen. "Wir werden sehen, ob es für morgen einen Unterschied machen wird", sagt er und muss einsehen, dass er an diesem Wochenende bislang nicht mit dem siebenmaligen Weltmeister mithalten konnte.

"Er hatte generell ein sehr gutes Wochenende. Ich hatte das Gefühl, dass ich definitiv den Speed habe, aber ich konnte ihn nicht zusammenbringen", meint er. "Es fühlte sich so an, als hätte ich es am Ende zusammengebracht, aber es war nicht genug."

Natürlich fragt sich derzeit die ganze Formel-1-Welt, wie man Lewis Hamilton stoppen kann - auch Bottas. "Ich habe mein Bestes versucht. Du gewinnst nur, wenn du alles versuchst", sagt er und übt sich in Optimismus: "Von Startplatz zwei gibt es alle Möglichkeiten, aber du brauchst ein perfektes Rennen. Ich werde es versuchen und nicht aufgeben."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff fürchtet jedoch, dass sein Schützling morgen am Start die schlechteren Karten gegenüber Max Verstappen haben könnte, der hinter ihm auf der besseren Seite starten wird.

"Aber ich glaube, unser größtes Problem ist, dass wir in den Longruns mehr überhitzt haben als der Red Bull. Und die einen zweiten harten Reifen haben", so Wolff weiter. "Also rein von der Strategie her haben sie sicher einen Vorteil, und auch vom Set-up des Autos." Doch das sollte ja eigentlich Bottas' große Chance gegenüber Hamilton sein ...

