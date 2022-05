"Fickt euch alle": Wie Daniel Ricciardo seine Helmbotschaft meint

Audio-Player laden

Daniel Ricciardo hat in Monaco erstmals erklärt, was die Buchstaben "F.E.A." auf der Hinterseite seines Helms bedeuten. Diese stehen für "Fuck 'em all", also frei übersetzt "Fickt euch alle!", sei aber nicht konkret in Richtung anderer Personen gemeint, sondern lediglich ein Slogan zum Aufputschen von sich selbst.

"Ich hatte das 2018 auch schon auf meinem Helm", verrät der McLaren-Pilot. "Ich verwende gern solche Abkürzungen, um mich aufzuputschen. Das richtet sich nicht an jemand Bestimmten, sondern ich sage mir das schon ein paar Jahre, und es hilft mir, mich in meinen 'Happy-Place' zu befördern."

"Wenn du als Fahrer den Helm aufsetzt, ist das ein wichtiger Moment, um den Schalter umzulegen. Und diese Abkürzung ist eins der letzten Dinge, die ich sehe, wenn ich den Helm aufsetze. Das erinnert mich dran, in den Tunnel, in meine Zone zu kommen", erklärt Ricciardo.

Für das Rennen in Monaco (ab 14:45 Uhr im Formel-1-Liveticker) steht der Australier auf dem 14. Startplatz. Eine schwierige Ausgangsposition für den Sieger von 2018. Zumal zuletzt McLaren-CEO Zak Brown erstmals öffentlich Kritik an ihm geäußert hatte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.