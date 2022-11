TV-Quoten Brasilien 2022: Durchschnittliche Zahlen für RTL und Sky

Audio-Player laden

Das vorletzte Formel-1-Rennen der Saison 2022 beim Brasilien-Grand-Prix in Sao Paulo hat den TV-Partnern der Rennserie in Deutschland und in Österreich durchschnittliche Zahlen beschert. Hier unsere Quoten-Übersicht abrufen!

Das beste Ergebnis erzielte der ORF in Österreich mit seiner Live-Übertragung im Vergleich zu den Durchschnittswerten des Jahres: 781.000 Fans verfolgten die Sendung, was deutlich über dem Saisonschnitt von rund 734.000 Zuschauern liegt. Der Marktanteil lag mit 26 Prozent in einem für die Abendstunden ordentlichen Bereich.

Im Vergleich zum Vorjahr allerdings ist ein leichtes Minus zu verzeichnen: 2021 hatte noch 796.000 Zuseher den Grand Prix in Brasilien im ORF verfolgt. Damals allerdings waren die WM-Entscheidungen noch nicht gefallen.

Sky fast genau im Saisondurchschnitt

In Deutschland machte Sky beim diesjährigen Rennen mit 746.000 TV-Zuschauern beinahe eine Punktlandung auf seinem Saisonschnitt von rund 748.000 Fans. Das ergab einen Marktanteil von 2,6 Prozent, was hauchdünn über dem Vorjahreswert liegt. 2021 hatten mit 664.000 Zuschauern aber deutlich weniger Menschen das Brasilien-Rennen bei Sky verfolgt.

RTL verpasst Saisonbestleistung knapp

RTL hat bei seinem vierten und letzten Live-Rennen in der Formel-1-Saison 2022 mit 2,83 Millionen Zuschauern knapp seine Saisonbestleistung von 2,93 Millionen verfehlt. So viele Fans hatten im Frühjahr das erste RTL-Rennen des Jahres in Imola verfolgt.

Der Brasilien-Wert liegt aber immer noch deutlich über dem Saisondurchschnitt von 2,55 Millionen. Letzteres bedeutet allerdings zugleich einen Rückgang beim Zuschauerinteresse im Vergleich zum Vorjahr: 2021 hatten im Schnitt noch 3,13 Millionen die vier RTL-Sendungen eingeschaltet.

¿pbfsfs_7220|Fotostrecke: Sao Paulo: Die Fahrernoten der Redaktion|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022branoten/1668365419_mst.jpgpb¿Für Sao Paulo lag der Marktanteil der RTL-Übertragung dieses Mal bei 9,8 Prozent und damit unter dem der vorangegangenen Rennen, die jedoch allesamt im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt worden waren. 2021 hatte RTL den Grand Prix in Brasilien nicht gezeigt.

Beim Formel-1-Finale 2022 in Abu Dhabi sind Sky in Deutschland und ServusTV in Österreich die übertragenden Sender. Für RTL und ORF ist die Saison bereits mit dem Rennen in Brasilien zu Ende gegangen.

