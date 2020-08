Formel-1-Wetter Silverstone: Chancen für Mercedes-Gegner?

Gebannt dürften die Konkurrenten von Mercedes in den Himmel blicken. Denn das Wetter scheint derzeit das einzige zu sein, was die Silberpfeile vom Siegen abhält. Bei angenehmen Bedingungen wie beim Rennen in Silverstone scheint der Vorsprung des Teams zu groß, daher bleiben den Gegnern vor allem zwei Möglichkeiten: Regen und Hitze.

Auf Regen brauchen die Teams jedoch am anstehenden zweiten Wochenende in Großbritannien nicht zu hoffen. Der Jubiläums-Grand-Prix zu 70 Jahren Formel 1 soll ohne Niederschläge über die Bühne gehen. Lediglich am Sonntag besteht laut Vorhersagen eine moderate Regenchance.

Deutlich wahrscheinlicher ist es, dass das ganze Wochenende trocken bleibt. Dennoch sind die Vorzeichen andere als in Rennen 1, denn die Temperaturen sollen deutlich zulegen: Rund zehn Grad wärmere Temperaturen können wir in den kommenden Tagen erwarten.

Dass Mercedes damit nicht so gut zurechtkommt, das hatte sich am heißen Trainingsfreitag angedeutet. Auch an diesem Freitag soll es wieder ziemlich heiß werden für britische Verhältnisse. Zum Nachmittagstraining klettern die Temperaturen auf knapp 30 Grad Celsius, und auch im ersten Training soll die 30-Grad-Marke bereits geknackt werden.

Der Samstag wird der mutmaßlich kühlste Tag, doch auch da gehen die Vorhersagen gegen 28 Grad Celsius - sowohl für das Training als auch für das Qualifying. Das Rennen am Sonntag soll unter leicht wärmeren Bedingungen stattfinden: Knapp unter 30 Grad Celsius sind angesagt. Lediglich vereinzelte Wolken schieben sich vor die Sonne.

Zusammen mit den weicheren Reifen könnte das für ein anderes Bild sorgen. Zudem ist auch der Wind wieder ein erwartbarer Faktor. Vor allem am Samstag und am Sonntag soll es Böen zwischen 45 und 50 km/h geben, der Mittelwind liegt bei 25 bis 30 km/h.

