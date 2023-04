George Russell: Bin enttäuscht, dass es nicht für Pole gereicht hat

Audio-Player laden

George Russell ist "enttäuscht", dass er nicht auf der Poleposition für den Großen Preis von Australien 2023 steht, nachdem sein Mercedes-Team über Nacht deutlich mit dem Tempo zulegen konnte und der erste Herausforderer von Max Verstappen im Qualifying war.

Russell sicherte sich in den letzten Momenten des Qualifyings in Melbourne den zweiten Startplatz mit 0,236 Sekunden Rückstand auf die Bestmarke des Niederländers. Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton wird die zweite Startreihe als Dritter anführen mit einem Defizit von 0,372 Sekunden auf die Pole-Zeit.

"Das Auto fühlte sich lebendig an, die letzte Runde war genau am Limit, und ich will ehrlich sein, ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht die Poleposition geholt haben", sagt Russell nach der Qualifikation im Albert Park.

Russell will sich auf das Positive besinnen

"Es ist eines dieser Dinge, wie sich die Erwartungen in diesem Sport so schnell ändern, wir wären gestern wahrscheinlich mit einem Platz unter den ersten vier oder fünf zufrieden gewesen. Aber das Auto war fantastisch, und es zeigt, dass wir definitiv noch Potenzial haben."

Während das wechselhafte Wetter die Hackordnung in Australien am Freitag verschleierte, war Russell im zweiten Training 0,8 Sekunden langsamer als Verstappen, während Hamilton auf Platz 13 fuhr. Wie in Saudi-Arabien war das Duo vor allem bei der Fahrwerksabstimmung gespalten.

Angesichts der Entwicklung bis zum Qualifying zeigt sich Russell überrascht und sagt: "Damit haben wir nicht gerechnet, das ist klar. Wir haben in der Fabrik und hier in Melbourne sehr hart gearbeitet, und wow, was für eine Session für uns."

Russell unsicher: Wo kam die Pace auf einmal her?

Russell räumt jedoch ein, dass Mercedes nicht ganz sicher sei, woher der Aufschwung zumindest anfangs kam: "Wir müssen natürlich verstehen, wann man gute und schlechte Tage hat, aber wir werden es akzeptieren."

Russell: W14 "beste Auto, das ich je gefahren bin"

Russell betont zudem, dass es zuvor nicht am allgemeinen Fahrverhalten gemangelt hat, sondern einfach Abtrieb am Auto fehlte. "Ich denke, das Gefühl des Autos ist nicht die Einschränkung, um ehrlich zu sein", sagt er. "Das Auto fühlt sich ziemlich anständig an. Es ist wahrscheinlich das beste Formel-1-Auto, das ich je gefahren bin. Es fehlt uns einfach ein bisschen an Abtrieb."

"Wir wissen, dass wir in den letzten zwei bis drei Wochen im Windkanal große Fortschritte gemacht haben, und hoffentlich können wir das früher als später auf die Strecke bringen. Aber dieses Ergebnis heute wird uns sehr viel Selbstvertrauen geben, denn, wenn wir mit einem Auto, das definitiv ein wenig von der Pace entfernt ist, eine solche Leistung abliefern können, dann ist das ein guter Vorbote für das erste Upgrade."

Sein Teamkollege Lewis Hamilton bezeichnet das Ergebnis ebenfalls als "völlig unerwartet" und als "Traumszenario" für Mercedes. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister sagt: "Das ist völlig unerwartet. [Ich bin sehr, sehr stolz auf das Team."

"George hat heute einen fantastischen Job gemacht. Dass wir in den ersten beiden Reihen stehen, ist für uns wirklich ein Traum. Wir arbeiten alle so hart wie möglich, um wieder ganz nach vorne zu kommen, und so nah an den Red Bull dran zu sein, ist ehrlich gesagt unglaublich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.