Gerhard Berger: Frank Williams war "vor allem hart zu sich selbst"

Der Tod von Frank Williams am vergangenen Sonntag wurde in der Formel-1-Gemeinde mit großer Trauer, vor allem aber auch mit Ehrerweisung und Dankbarkeit für das jahrzehntelange Schaffen und Wirken aufgenommen. Einer, der den britischen Teamgründer und langjährigen Teamchef gut kannte, ist Gerhard Berger.

Als Berger im Zeitraum 1998 bis 2003 der Motorsportdirektor bei BMW war, war der Großteil dieser Zeit von der direkten Zusammenarbeit mit dem Williams-Team geprägt. BMW war von 2000 bis 2005 der Motorenpartner des britischen Rennstalls. So hatten Berger und Williams von 2000 bis 2003 direkten Kontakt. Gekannt hatten sie sich zu dieser Zeit schon deutlich länger, nämlich aus Bergers aktiver Formel-1-Karriere, wenngleich der Österreicher nie für Williams fuhr.

"Frank Williams war bekannt für seine Härte, und auch ich habe diese Seite in unserer Zusammenarbeit erlebt", sagt Berger gegenüber 'DTM.com' mit Bezug auf die ersten Jahre nach der Jahrtausendwende. Was Williams' Einstellung von jener anderer unterschied, erklärt Berger so: "Im Unterschied zu vielen erfolgreichen Unternehmern, die in erster Linie hart zu anderen sind, war er vor allem hart zu sich selbst."

"Es gibt kaum jemanden, der den Motorsport so gelebt hat wie Frank Williams. Auch trotz Handicap hat er alle Rennen besucht, war immer an vorderster Front dabei und hat sein Unternehmen so zu einem der erfolgreichsten Rennställe in der Formel 1 gemacht", stellt der langjährige Formel-1-Pilot, ehemalige BMW-Motorsportdirektor und heutige DTM-Boss heraus.

Das Williams-Team, das im Jahr 1977 in der Formel 1 debütierte, hat es bis heute auf neun WM-Titel in der Konstrukteurswertung, sieben WM-Titel in der Fahrerwertung und 114 Grand-Prix-Siege gebracht. Der letzte Sieg (Pastor Maldonado in Barcelona 2012) liegt allerdings schon fast ein Jahrzehnt zurück. Ungeachtet dessen ist das Team - nicht erst seit Frank Williams' Tod unter neuer Führung - nach wie vor in der Formel 1 aktiv.

Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Williams seit 1978:

1978: Williams-Cosworth FW06 1 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones 1979: Williams-Cosworth FW07 2 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Clay Regazzoni 1980: Williams-Cosworth FW07B 3 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Carlos Reutemann 1981: Williams-Cosworth FW07C 4 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Carlos Reutemann 1982: Williams-Cosworth FW08 5 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Carlos Reutemann, Mario Andretti, Derek Daly, Keke Rosberg 1983: Williams-Cosworth FW08C 6 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Keke Rosberg, Jacques Laffite, Jonathan Palmer 1984: Williams-Honda FW09 7 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Jacques Laffite, Keke Rosberg 1985: Williams-Honda FW10 8 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Keke Rosberg 1986: Williams-Honda FW11 9 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Nelson Piquet 1987: Williams-Honda FW11B 10 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Nelson Piquet 1988: Williams-Judd FW12 11 / 45 Foto: LAT Images Fahrer: Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese 1989: Williams-Renault FW13 12 / 45 Foto: LAT Images Fahrer: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1990: Williams-Renault FW13B 13 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1991: Williams-Renault FW14 14 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1992: Williams-Renault FW14B 15 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1993: Williams-Renault FW15C 16 / 45 Foto: LAT Images Fahrer: Damon Hill, Alain Prost 1994: Williams-Renault FW16 17 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Damon Hill, Ayrton Senna, David Coulthard, Nigel Mansell 1995: Williams-Renault FW17B 18 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Damon Hill, David Coulthard 1996: Williams-Renault FW18 19 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Damon Hill, Jacques Villeneuve 1997: Williams-Renault FW19 20 / 45 Foto: LAT Images Fahrer: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1998: Williams-Mecachrome FW20 21 / 45 Foto: LAT Images Fahrer: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1999: Williams-Supertec FW21 22 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Ralf Schumacher, Alessandro Zanardi 2000: Williams-BMW FW22 23 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Ralf Schumacher, Jenson Button 2001: Williams-BMW FW23 24 / 45 Foto: BMW AG Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2002: Williams-BMW FW24 25 / 45 Foto: Russell Batchelor / Motorsport Images Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2003: Williams-BMW FW25 26 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gene 2004: Williams-BMW FW26 27 / 45 Foto: BMW AG Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gene, Antonio Pizzonia 2005: Williams-BMW FW27 28 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Mark Webber, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia 2006: Williams-Cosworth FW28 29 / 45 Foto: Alessio Morgese Fahrer: Nico Rosberg, Mark Webber, Alexander Wurz 2007: Williams-Toyota FW29 30 / 45 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima 2008: Williams-Toyota FW30 31 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2009: Williams-Toyota FW31 32 / 45 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2010: Williams-Cosworth FW32 33 / 45 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images Fahrer: Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg 2011: Williams-Cosworth FW33 34 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Rubens Barrichello, Pastor Maldonado 2012: Williams-Renault FW34 35 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Pastor Maldonado, Bruno Senna 2013: Williams-Renault FW35 36 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Pastor Maldonado, Valtteri Bottas 2014: Williams-Mercedes FW36 37 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2015: Williams-Mercedes FW37 38 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2016: Williams-Mercedes FW38 39 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2017: Williams-Mercedes FW40 40 / 45 Foto: Sutton Images Fahrer: Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta 2018: Williams-Mercedes FW41 41 / 45 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Fahrer: Lance Stroll, Sergei Sirotkin 2019: Williams-Mercedes FW42 42 / 45 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images Fahrer: Robert Kubica, George Russell 2020: Williams-Mercedes FW43 (geplantes Design) 43 / 45 Foto: Williams F1 Fahrer: Nicholas Latifi, George Russell 2020: Williams-Mercedes FW43 (tatsächliches Design) 44 / 45 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nicholas Latifi, George Russell 2021: Williams-Mercedes FW43B 45 / 45 Foto: Williams Fahrer: Nicholas Latifi, George Russell

Mit Bildmaterial von Mark Gledhill.