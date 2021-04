Lance Stroll: Aston Martin "nicht so konkurrenzfähig wie im Vorjahr"

Mit hohen Erwartungen war Aston Martin in Bahrain in die Saison gestartet, schnell musste man aber feststellen, dass man nicht so konkurrenzfähig war, wie man dachte. Gerade einmal ein Pünktchen durch den zehnten Platz von Lance Stroll konnte man entführen. "Wir sind im Vergleich zu den anderen nicht so konkurrenzfähig wie im vergangenen Jahr - das ist klar", sagt der Kanadier.

Als Hauptproblem wird das Konzept des Autos gesehen, das wie der Mercedes W12 mit einem niedrigen Anstellwinkel fährt. Teams mit einem solchen Konzept wurden vom neuen Reglement härter getroffen als die anderen und haben noch mehr Abtrieb verloren. "Da geht es um Grip, und das bedeutet am Ende Rundenzeit", so Stroll.

"Wir hatten erwartet, dass alle vom neuen Reglement hart getroffen werden würden", sagt er weiter. "Aber schon von dem Tag, als wir in Bahrain aufschlugen, haben wir definitiv gesehen, dass wir härter getroffen wurden."

Daher habe man schon gute Arbeit geleistet, in Bahrain überhaupt einen Punkt geholt zu haben. Teamkollege Sebastian Vettel musste das Rennen nach einer Strafe sogar von ganz hinten angehen und kam nach einer Kollision am Sonntag nicht über Rang 15 hinaus.

"Das war ein schwieriges Wochenende für uns", sagt Stroll. "Aber es ist noch früh in der Saison. Wir haben einige Ideen, wie wir unser Paket verbessern können. Darum freuen wir uns auf das Wochenende."

Der Kanadier ist überzeugt, dass in seinem AMR21 eine Menge Potenzial steckt. "Wir haben in Bahrain viele Schwächen und Bereiche gesehen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und damit fangen wir hier in Imola an."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.