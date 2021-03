Lewis Hamilton & Corona: Wüsste nicht, was ich anders machen sollte

Lewis Hamilton gehörte 2020 zu jenen Piloten, die sich das Coronavirus eingefangen hatten. Der Mercedes-Pilot holte sich das Virus voraussichtlich in Dubai und fiel für das zweite Rennen in Bahrain aus. Das soll sich 2021 nicht noch einmal wiederholen, sagt er, auch wenn er nicht weiß, was er anders machen sollte als im Vorjahr.

"Natürlich wird Sicherheit der Schlüssel sein und natürlich möchte ich in diesem Jahr kein einziges Rennen verpassen", so der siebenmalige Weltmeister. "Ich denke, wir haben es im vergangenen Jahr zu 99 Prozent - oder eher 99,8 Prozent - der Zeit richtig hinbekommen und hatten einfach Pech."

Hundertprozentige Sicherheit zu erreichen, das stellt sich der Brite schwierig vor. "Ich weiß auch nicht, was ich anders machen kann und anders machen werde."

Generell sei der Ansatz für 2021 aber klar: "Wenig reisen und viel Zeit zuhause in einer kleinen Blase", nennt er die Maßnahmen. "Aber wir werden es noch mit dem Team koordinieren, was der beste Weg sein wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.