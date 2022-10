Max Verstappen: Ohnehin lieber beim Honda-Heimrennen Weltmeister?

Audio-Player laden

Es wurde nichts mit der vorzeitigen WM-Entscheidung in Singapur für Max Verstappen, der auf dem Marina Bay Street Circuit nicht über einen siebten Platz hinauskam. Der Niederländer hätte das Rennen gewinnen müssen, während Charles Leclerc und Sergio Perez maximal die Plätze neun beziehungsweise vier ohne schnellste Rennrunde hätten erzielen dürfen.

Nach dem Rennen wirkte der Red-Bull-Pilot nicht gerade enttäuscht über die verpasste WM-Entscheidung, sondern eher gereizt, ob seines schlechten Rennens. Und auch Teamkollege und Singapur-Sieger Sergio Perez sagt: "Ich denke, es ist schöner für Max und auch für das Team, wenn er [die WM] in Japan gewinnt. Das wäre etwas ganz Besonderes für Honda."

Zwar ist Honda offiziell nach 2021 aus der Formel 1 als Motorenlieferant ausgestiegen, jedoch ist die Red-Bull-Antriebseinheit in dieser Saison nach dem Einfrieren der Motorenentwicklung im Grunde immer noch ein Honda, obwohl man es als "Red Bull Powertrain" bezeichnet.

Beim kommenden Grand Prix in Suzuka hat Verstappen die Trümpfe dabei sogar selbst in der Hand. Sollte er das Heimrennen von Honda gewinnen und die schnellste Rennrunde fahren, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen. Ein Sieg ohne die schnellste Runde bei einem gleichzeitigen zweiten Platz von Charles Leclerc würde allerdings nicht reichen und die Entscheidung wäre zunächst bis nach Austin vertagt.

Horner: Verstappen-Titel in Japan "wäre phänomenal"

"Der Einstieg ist natürlich, dass wir einen Entwicklungsvertrag mit Honda haben", sagt Teamchef Christian Horner. "Und sie haben in diesem Jahr als Vertragspartner einen großartigen Job für uns gemacht."

"Es wäre also großartig, das erste Mal seit drei Jahren wieder nach Japan zu fahren, das erste Mal mit der Nummer eins auf dem Auto und es wird toll, all die Fans auf der Strecke zu sehen. Wir werden natürlich versuchen, dort unser Bestes zu geben", so Horner, angesprochen auf eine mögliche WM-Entscheidung in Suzuka.

"Ich meine, das wäre eine phänomenale Sache", fügt der Red-Bull-Teamchef hinzu. "Dort herrscht immer eine einzigartige Atmosphäre, die Unterstützung ist enorm. Und Honda ist offensichtlich eine Kultmarke in Japan, und darüber hinaus ist es eine Megastrecke. Es ist also toll, wieder in Japan zu sein. Wir freuen uns darauf, dort vor einem sehr enthusiastischen Publikum zu fahren."

