Max Verstappen: Im Training plötzlich mit Schuhen von Perez

Wenn man Max Verstappen am Funk so zuhört, könnte man meinen, dass nicht Mercedes sondern Red Bull am Freitag in Baku große Probleme hatte. Egal ob wenig Grip in langsamen Kurven oder eine Balance, die am Nachmittag "wie Tag und Nacht" ist: Sonderlich glücklich schien der Niederländer im Training nicht zu sein.

Dabei sieht es für Red Bull in Aserbaidschan eigentlich recht gut aus. Sergio Perez und Verstappen belegten die ersten beiden Plätze, während Hauptkonkurrent Mercedes nicht in die Top 10 fuhr. Nach der Session klang Verstappen daher auch schon wesentlich zufriedener: "Für das Team war es ein sehr guter Freitag", betont er.

Denn: Der RB16B ließ sich schon zu Beginn der ersten Session gut fahren, als alle Fahrer auf der staubigen Strecke noch ihre Probleme hatten. "Wir hatten einen großartigen Start in das Wochenende", lobt Verstappen. "Das Auto fühlte sich im ersten Training ordentlich an und ich habe mich ziemlich wohlgefühlt."

"Für das zweite Training haben wir dann ein paar Veränderungen vorgenommen, um zu schauen, ob es besser sein würde. Aber wir haben uns etwas rückwärts bewegt", so der Red-Bull-Pilot. Daher auch die unzufriedenen Aussagen über die Balance. "Wir werden uns über Nacht anschauen, in welche Richtung wir gehen wollen."

Kleines Detail am Rande: Max Verstappen musste im ersten Training aufgrund einer kleinen Panne die Schuhe von Sergio Perez anziehen. Beeinträchtigt habe ihn das aber nicht: "Na gut, die Größe stimmt nicht ganz, aber es war okay", sagt er. Am Nachmittag hatte er dann wieder seine normalen Schuhe zur Verfügung.

Favorit auf die Poleposition?

Doch was ist mit Hauptkonkurrent Mercedes? "Ich war überrascht, dass ich sie heute in den Zeiten nicht oben gesehen habe", meint Teamchef Christian Horner. Denn eigentlich war Baku für ihn eine Strecke, auf der Mercedes und vor allem Valtteri Bottas immer stark waren. "Ich bin aber sicher, dass sie für morgen etwas ausarbeiten werden", sagt er.

Red Bull schaue derweil aber nur auf sich selbst, betont der Brite weiter. So ganz konnte er den Blick aber trotzdem nicht von den Silberpfeilen lassen: "Der Longrun von Lewis [Hamilton] sah nicht schlecht aus. Auf dem Longrun haben sie die Pace, aber sie scheinen einfach in ein paar Kurven Probleme zu haben."

Auf den Overlays könne man bei Red Bull sehen, in welchen langsamen Abschnitten Mercedes Zeit verliert. Weil Red Bull mittlerweile auf den Geraden aber fast ähnlich schnell ist, scheint man auf eine gesamte Runde gesehen die Nase vorne zu haben. Daher gilt Red Bull nach den ersten Eindrücken als Favorit auf die Poleposition - vielleicht sogar die komplette erste Startreihe.

"Bis jetzt sehen wir ziemlich stark aus", sagt Verstappen ziemlich offensiv. "Darüber bin ich sehr glücklich. Aber schauen wir, was wir morgen bewerkstelligen können."

Nicht einmal ein Viertel der Saison rum

Red Bull ist nach dem Grand Prix in Monaco ohnehin im Aufwind. Erstmals seit 2013 führt der Rennstall wieder eine WM-Wertung an - und das gleich doppelt. "Es war großartig, nach Monaco unerwartet in beiden Meisterschaften zu führen", sagt Horner. "Es war toll, am Montag und am Dienstag im Büro deinen Namen ganz oben zu sehen. Das ist für alle eine zusätzliche Motivation."

Doch Horner weiß auch, dass noch nicht einmal ein Viertel der Saison absolviert wurde. Die Saison ist also noch lang. Doch er freut sich, dass sein Rennstall Mercedes nach Jahren der Dominanz mal wieder unter Druck setzen kann.

"Wir können sehen, welches Interesse sie an uns zeigen. Sie filmen Boxenstopps, sie filmen dies und jenes. Sie stehen unter Druck, und das ist am Ende gut für alle Fans der Formel 1."

Eine Statistik besagt, dass Red Bull aber immer die WM gewonnen hat, wenn man sie auch angeführt hat. Das ist für Horner aber nicht mehr als das, was es ist: eben eine Statistik. "Und Statistiken sind da, um gebrochen zu werden", winkt er ab. "Wir werden keinen Gegner unterschätzen. Ferrari kommt auch stark zurück. Uns könnte eine aufregende zweite Saisonhälfte bevorstehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.