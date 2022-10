Nach Alpine-Doppelausfall in Singapur: Gridstrafe für Alonso?

Audio-Player laden

Der technische Leiter von Alpine, Pat Fry, sagt, dass das Team den unvermeidlichen Preis für einen "mutigen" Entwicklungsschub mit dem Formel-1-Motor von Renault zahlt.

Die Renault-Power-Unit blieb in den vergangenen Jahren zum Teil stark hinter der Konkurrenz zurück, aber die Antriebsabteilung in Viry machte über den Winter einen großen Schritt, und in dieser Saison hat sich die Leistung stark verbessert.

Allerdings gab es immer wieder Probleme mit der Zuverlässigkeit, und sowohl Fernando Alonso als auch Esteban Ocon fielen in Singapur mit Motorschäden aus den Punkterängen.

Renault: Zuverlässigkeit für mehr Leistung geopfert?

Alonso wird wahrscheinlich in Austin eine weitere neue Antriebseinheit und damit eine Startplatzstrafe in Kauf nehmen müssen, während das Team hofft, dass Ocon es bis zum Ende der Saison ohne neue Elemente schafft.

"Es gibt immer Kinderkrankheiten", sagt Fry in Suzuka gegenüber 'Motorsport.com'. "Wir haben uns in diesem Jahr eine Menge vorgenommen und ein Großteil hat sich verändert. Und wir sind in Bezug auf die Leistung um einiges besser dran als in den letzten Jahren, wirklich."

"Es wurde viel getan, aber immer in dem Wissen, dass wir die Leistung und Zuverlässigkeit verbessern werden. Und ich denke, das ist eine mutige Art, vorwärts zu gehen, nicht wahr? Ab und zu wird man erwischt, wie jeder andere auch."

Alpine: Singapur-Defekte hängen nicht zusammen

Besorgniserregend für Alpine und Renault ist, dass die beiden in Singapur aufgetretenen Defekte nicht zusammenhängen, wie man nach dem Wochenende herausgefunden hat.

"Wir haben festgestellt, dass es sich um zwei verschiedene Probleme handelte, die Dinge sind unterschiedlich verlaufen", sagt Ocon. "Es ist frustrierend, das Rennen nicht beenden zu können, vor allem, wenn man bedenkt, was im letzten Teil des Rennens passiert ist. Aber das Wichtigste ist, dass das Auto am Ende gut funktioniert."

"Was ich weiß, ist, dass wir in diesem Rennen einige Probleme am Start hatten, und natürlich den Ausfall später. Das ist also nichts, was normalerweise passiert, denn der Motor lief den Rest des Jahres über problemlos."

Hohe Luftfeuchtigkeit schuld an Motorschaden?

Fry merkt an, dass die Renault-Ingenieure bereits wissen, was in Singapur schiefgelaufen ist, und nun daran arbeiten, die Ursache zu finden: "Es waren verschiedene Probleme", bestätigt er. "Die Motoren waren am Dienstagmittag zurück, wurden zerlegt und verstanden, und wir arbeiten daran."

"Die Probleme sind relativ neu, würde ich sagen. Sie müssen erst verstanden werden, und bis man der Ursache auf den Grund geht, ist man sich nie ganz sicher. Man muss also eine gründliche Analyse durchführen."

Auf die Frage, ob die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit in Singapur eine Rolle gespielt haben, sagt Fry: "Es ist zu früh, um das zu sagen. Ich meine, es ist schwer zu glauben, dass es das ist, aber wir wissen es wirklich nicht, um ehrlich zu sein."

Fry: Analyse der Motoren wird über Gridstrafen entscheiden

Das Team muss nun entscheiden, wie lange es die verbleibenden Power-Units einsetzen kann und ob die Probleme in Singapur ihre Lebensdauer verkürzen werden oder nicht. Alonso wird wohl auf jeden Fall einen neuen Motor brauchen, obwohl das Team noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat.

"Ich denke, solange wir das Problem nicht verstehen, ist es schwer, diese Frage wahrheitsgemäß zu beantworten", so Fry auf die Frage nach möglichen Änderungen. "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Im Moment glaube ich nicht, dass wir hier [in Suzuka] irgendwelche Strafen verhängen müssen."

"Esteban hat noch eine vernünftige Laufleistung und bei Fernando müssen wir darüber nachdenken. Aber auch hier kommt es darauf an, was die Analyse sagt. Sollen wir plötzlich weniger Kilometer fahren oder nicht? Das ist im Moment schwer zu sagen, bis die ganze Arbeit getan ist."

Alonso geht von Strafe im weiteren Verlauf aus

Ocon ist nach wie vor zuversichtlich, dass er es ohne weitere Strafen bis zum letzten Rennen schaffen kann: "Ich sollte in Ordnung sein", sagt der Franzose. "Ich drücke die Daumen bis zum Ende des Jahres, aber der Plan kann sich schnell ändern, man weiß es nicht."

Alonso hingegen hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass ein weiterer Wechsel wahrscheinlich ist: "Wir sind vielleicht nicht ganz sicher bis zum Ende des Jahres. Es ist also möglich, dass wir eine neue Power-Unit einführen müssen. Ich denke nicht, dass es dieses Wochenende sein wird, aber bald."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.