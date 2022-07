P13 für Valtteri Bottas: "Das ist der Speed, den wir haben"

Audio-Player laden

In den ersten sechs Saisonrennen 2022 stand Valtteri Bottas fünfmal in den Top 10 der Startaufstellung. In den nächsten sechs Qualifyings schaffte er hingegen keinen einzigen Q3-Einzug mehr. Auf die Spitze fehlten im Q2 in Le Castellet zwei Sekunden. Und das lag nicht daran, dass irgendwas schiefgelaufen ist.

"Leider ist das die Region, in die wir hingehören", sagt Bottas. "Natürlich kannst du immer noch ein paar Hundertstel finden, aber im Großen und Ganzen war es ein gutes Qualifying und eine saubere Runde. Auf eine Runde ist das der Speed, den wir haben. Im Rennen sind wir normalerweise etwas besser."

Doch der Circuit Paul Ricard gilt in der südfranzösischen Hitze als Reifenkiller. Und mit den Reifen haushalten, das war zumindest bei Mercedes selten eine Stärke von Bottas. Er weiß daher: "Wenn du um Positionen kämpfst, kannst du dir die Reifen schnell überhitzen. Da ist ein bisschen Geduld gefragt, wenn du auch am Ende des Stints noch konkurrenzfähig sein willst."

Sein Teamkollege bei Alfa Romeo, Guanyu Zhou, scheiterte im Qualifying bereits in Q1. Zweieinhalb Zehntelsekunden fehlten auf Alexander Albon im Williams - und die hätte er ohne einen spektakulären Slide locker drin gehabt.

Der Chinese findet seinen 18. Platz "sehr enttäuschend. Mit dem ersten Satz hatte ich im zweiten Sektor wenig Grip. Ausgangs Kurve 6 brach mir plötzlich das Heck aus, einfach weil kein Grip da war. Das war heute das Hauptproblem. Schade, denn wir hatten eine gute Chance auf Q2."

Übrigens: In der Startaufstellung rücken beide Alfa-Pilot aufgrund mehrerer Gridstrafen auf. Bottas vom 13. auf den elften, Zhou vom 18. auf den 16. Platz.

