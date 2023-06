Reifenhersteller: Bridgestone bewirbt sich um Formel-1-Rückkehr

Konkurrenz für Pirelli: Der Reifenausrüster der Formel 1 sieht sich einem Wettbewerb um den offiziellen FIA-Ausschreibungsvertrag für die Zeit ab 2025 gegenüber, denn es gibt Hinweise darauf, dass Bridgestone ein Angebot abgegeben hat.

Zu Beginn dieses Jahres hat die FIA die Ausschreibung für den offiziellen Formel-1-Liefervertrag von 2025 bis 2027 eröffnet - mit der Möglichkeit, ihn bis 2028 zu verlängern.

Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen endete am 15. Mai. Der Automobil-Weltverband prüft nun die Vorschläge der interessierten Parteien, bevor sie am 16. Juni eine Entscheidung über die zugelassenen Bewerber trifft. Diese werden dann in die nächste Phase des Auswahlprozesses eintreten, die Gespräche mit dem Inhaber der kommerziellen Rechte der Formel 1 einschließt.

Bei der letzten Reifenausschreibung für die Jahre 2020 bis 2023 musste sich Pirelli gegen das südkoreanische Unternehmen Hankook durchsetzen. Aufgrund der Verzögerungen bei der Einführung neuer technischer Regeln infolge der Pandemie wurde Pirelli dann eine einjährige Verlängerung bis Ende 2024 gewährt.

Jetzt, wo die Frist für Bewerber der Ausschreibung 2025-2027 abgelaufen ist, steht fest, dass Pirelli nicht der einzige Bewerber für den neuen Reifenvertrag ist. Zwar hat die FIA weder die Anzahl der Bewerber noch deren Identität bestätigt, aber Quellen zufolge hat sich auch das japanische Unternehmen Bridgestone beworben.

Bridgestone war zuletzt von 1997 bis 2010 in der Formel 1 engagiert und war ab 2007 der einzige Lieferant, nachdem Michelin Ende 2006 beschlossen hatte, auszusteigen.

Nachdem sich auch Bridgestone zurückzog, blieb der Reifenhersteller weiterhin in den wichtigsten japanischen Kategorien sowie in anderen internationalen Rennserien vertreten. Seine Marke Firestone ist der einzige Lieferant in der IndyCar-Serie.

Eiichi Suzuki, Manager für Motorsportplanung bei Bridgestone, sagt jetzt, dass das Unternehmen ein Engagement in anderen Serien wie der Formel 1 prüfe: "Wir denken immer darüber nach, was und wie wir unsere Motorsportaktivitäten in globalen Kategorien, einschließlich der Formel 1, am besten unterstützen können. Es gibt diesbezügliche Untersuchungen."

Bridgestone selbst lehnt es jedoch ab, zu bestätigen, ob sich dieses Interesse auf eine formelle Bewerbung um den Reifenausschreibungsvertrag erstreckt oder nicht.

Eine Sprecherin des Unternehmens sagt zu einer möglichen Bewerbung nur so viel: "Bridgestone kann auf eine über 60-jährige Tradition im Motorsport zurückblicken, und wir werden weiterhin nachhaltige globale Motorsportaktivitäten verfolgen. Wir sehen jedoch davon ab, uns zu bestimmten Kategorien zu äußern."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.