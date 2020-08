Vor Jubiläumsrennen: Ferrari fährt Filmtag in Silverstone

Ferrari nutzt die Zeit zwischen den beiden Formel-1-Rennen in Silverstone für einen Filmtag. Die Scuderia wird am Mittwoch vor dem Jubiläumsrennen auf der britischen Traditionsstrecke mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc fahren.

Laut Informationen von 'Motorsport.com' wird das Team den zweiten Filmtag am Mittwoch in Silverstone bestreiten, dabei darf die Mannschaft mit dem aktuellen Auto maximal 100 Kilometer abspulen. Das sind in Runden umgerechnet nur 17 Umläufe.

Insgesamt stehen jeder Mannschaft zwei solcher Filmtage pro Saison zur Verfügung. Diese werden nicht nur für kommerzielle Zwecke genutzt, auf Demo-Reifen von Pirelli kann auch an der Performance gearbeitet werden - ein willkommenes Schlupfloch, da unter dem aktuellen Reglement keine Tests während des Jahres erlaubt sind.

Bereits im Februar hat Ferrari einen Filmtag vor den Barcelona-Tests mit dem SF1000 absolviert. Allerdings hat sich die Performance des Boliden seither kaum verbessert, ein Update-Paket in Österreich hat nicht die erwarteten Verbesserungen gebracht.

Auch in Silverstone haderte das Team am ersten Trainingstag. Vor allem die Longrun-Pace sorgte für Stirnrunzeln. Sebastian Vettel traf es besonders hart, er konnte kaum Kilometer aufgrund technischer Probleme abspulen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.