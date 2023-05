Wie ein Fabrikbesuch bei Aston Honda von einer Partnerschaft überzeugte

Honda hat nach eigenen Angaben von vielen Formel-1-Teams "großartige" Angebote für einen Motorendeal für 2026 erhalten, aber es war die Einstellung von Aston Martin, um jeden Preis zu gewinnen, die den Ausschlag für den Deal gab.

Der japanische Hersteller gab am Mittwochmorgen bekannt, dass er ab 2026, wenn seine derzeitige Partnerschaft mit Red Bull endet, eine exklusive Werksbeziehung mit Aston Martin eingehen wird.

Die Vereinbarung kam zustande, nachdem Honda im November letzten Jahres zunächst sein Interesse an der Produktion eines Motors für das Reglement 2026 bekundet hatte, ohne Klarheit über mögliche Partner zu haben.

Honda: Astons Entschlossenheit hat uns überzeugt

Über den weiteren Verlauf der Verhandlungen sagt Honda, dass mehrere Formel-1-Rennställe ihren Wunsch nach einer Zusammenarbeit geäußert haben, bevor im vergangenen Monat die endgültige Entscheidung über die Zusammenarbeit getroffen wurde.

Hondas Präsident und CEO Toshiro Mibe sagt, dass nach der Bekanntgabe des neuen Motorenplans des Unternehmens zahlreiche Anfragen eingingen, aber Aston Martin erwies sich schnell als die beste Option: "Wir wurden von so vielen Teams angesprochen", sagt er.

"Es gab viele Diskussionen und Debatten darüber, ob wir wirklich am Rennen 2026 teilnehmen wollten, und es gab großartige und wunderbare Angebote von verschiedenen Teams. Aber vor allem das leidenschaftliche Angebot von Aston Martin und ihre Entschlossenheit, um jeden Preis zu gewinnen, [haben] uns sehr bewegt. Wir waren der Meinung, dass ihre Vision und Leidenschaft der unseren sehr ähnlich ist."

Honda-Präsident über Besuch in Silverstone

Der Präsident der Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, verrät, dass die Verhandlungen mit Aston Martin bereits im Januar begannen. Aber er sagt, es war ein Werksbesuch in der neuen 200 Millionen Pfund teuren Silverstone-Basis des Teams Anfang des Jahres, der ihm klar machte, warum eine Zusammenarbeit mit dem Team die beste Option war.

"Es war mir eine persönliche Ehre, das Werk zu besuchen und zu sehen, dass sie in verschiedene Dinge investieren, auch in das Personal, und sich stetig weiterentwickeln. Sie haben uns auch eine hohe Bewertung für unsere Fähigkeiten im Bereich der Antriebseinheiten gegeben, es ist also nicht nur so, dass Aston Martin uns braucht. Wir wollten wirklich mit Aston Martin zusammenarbeiten. Und deshalb haben wir uns für Aston Martin entschieden."

Aston Martin: Honda und wir haben gleichen Hunger

Während die Einstellung von Aston Martin die Honda-Bosse beeindruckt hat, bleibt das Team selbst realistisch, was die Fortschritte angeht, die es in den nächsten Jahren machen muss, wenn man die Siegambitionen mit Honda für 2026 erfüllen will.

Martin Whitmarsh, CEO von Aston Martin, sagt: "Wir bleiben bescheiden. Wir wissen, dass wir noch viel zu erreichen haben und viel von Honda lernen und uns weiterentwickeln müssen. Aber in diesem Sport wird man nur dann erfolgreich sein, wenn man eine echte Leidenschaft, ein Verlangen, einen Hunger und eine Entschlossenheit zum Sieg hat. Wir befinden uns an der Spitze des weltweiten Motorsports."

"Es ist extrem hart umkämpft. Aber wir sind absolut entschlossen, Lawrence [Stroll], ich und all die anderen Teammitglieder, wir sind hier, um zu gewinnen. Und das ist das Aufregende daran. Wir sehen die gleiche Leidenschaft und den gleichen unerbittlichen Antrieb auch bei Honda, sie sind Gewinner. Und deshalb hat uns diese Gelegenheit so sehr gereizt."

"Wir haben uns also das Ziel gesetzt, 2026 zu gewinnen und danach konstant zu gewinnen. Es ist ein wirklich harter Kampf, das zu erreichen. Aber ich denke, wir sind fest entschlossen, sehr wettbewerbsfähig zu sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.