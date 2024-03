Zieht Ferrari sein Imola-Update auf Suzuka vor?

"Wir sind entschlossen, aggressiv vorzugehen." Das hatte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur schon vor dem Australien-Grand-Prix in Melbourne betont. Und nach dem Doppelsieg durch Carlos Sainz und Charles Leclerc scheint Vasseur in der Formel-1-Saison 2024 genau so weitermachen zu wollen: mit besonderem Augenmerk auf die Weiterentwicklung des Ferrari SF-24.

Laut Informationen von Motorsport.com Italien , einer Schwesterpublikation vonundbei Motorsport Network, zieht Ferrari eine Planänderung in Erwägung: Die eigentlich für das siebte Rennwochenende anvisierten technischen Updates könnten bereits auf das vierte Rennwochenende vorgezogen werden.

Für Japan hatte Ferrari stets kleinere aerodynamisch Anpassungen im Visier. Auf Wunsch von Teamchef Vasseur aber soll dort zusätzlich ein modifizierter Unterboden sein Debüt geben - vermutlich in einer "abgespeckten" Version, die noch nicht alle Änderungen umfasst, die Ferrari für Imola plant. Zumindest zum Teil aber nimmt das Japan-Update die Neuerungen für Imola schon vorneweg.

Spätestens zum Europa-Auftakt in Imola Mitte Mai dürfte der Ferrari SF-24 dann größere äußerliche Änderungen erfahren. Die Rede ist von noch extremer geformten Seitenkästen mit schmaleren Lufteinlässen und von der kompletten Ausbaustufe des Unterbodens.

Ferrari verspricht sich von diesen Neuerungen, Red Bull noch besser unter Druck setzen und vielleicht an das jüngste Erfolgserlebnis aus Australien anknüpfen zu können. Dort hat das italienische Traditionsteam zwar vom Ausfall von Max Verstappen profitiert, aber auch mit gutem Speed im Qualifying und im Rennen überzeugt.

Das Update-Timing ist kein Zufall

Das Timing der nun folgenden Updates ist daher kein Zufall. Und mit Blick auf den Formel-1-Kalender 2024 ist der Ferrari-Plan auch sehr stimmig: Auf den Japan-Grand-Prix folgt das Comeback in Schanghai mit dem ersten Sprint-Wochenende der Saison. Technische Neuerungen sind dort in der Kürzer der Trainingszeit vorab kaum sinnvoll einsetzbar. Gleiches Spiel kurz darauf in Miami.

Damit bleiben Suzuka und Imola als die logischen Einsatzorte für größere Update-Pakete, und genau das nimmt sich Ferrari unter Teamchef Vasseur nun vor, indem es einen Teil der Neuerungen vorzieht und den Rest wie ursprünglich geplant zu Beginn der Europa-Saison ergänzt.

Beim Australien-Grand-Prix in Melbourne hatte Ferrari nur ein kleines Update präsentiert: Winglets am hinteren Ende der Motorhaube zu beiden Seiten der Heckflügel-Halterung. ( Hier die Update-Übersicht zur Saison 2024 abrufen!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.