Formel E 2024/25: Nico Müller wechselt ins Andretti-Team

Der neue Arbeitgeber für Nico Müller in der Formel-E-Weltmeisterschaft steht fest. Nachdem der Schweizer bereits vor Ende der Rennsaison 2024 seinen bevorstehenden Abschied von Abt-Cupra bekanntgegeben hat und kurz darauf auch verlauten ließ, dass er in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) das Peugeot-Werksteam zum Saisonende verlassen wird, ist seine Formel-E-Zukunft nun gelüftet.

Für die im Dezember beginnende Saison 2024/25 der Elektrorennserie wechselt Müller zum Andretti-Team. Als neuer Teamkollege von Jake Dennis, dem Formel-E-Champion von 2023, tritt der Schweizer die Nachfolge von Norman Nato an. Der Franzose verlässt das Team nach einer Saison wieder. Seine Zukunft ist offen.

"Ich freue mich sehr, dem Andretti Formula E Team beizutreten", so Müller. "Es ist ein Team, das von Anfang an in der Meisterschaft erfolgreich war, insbesondere in der Gen3-Ära in der Partnerschaft mit Porsche Motorsport. Es ist eine Ehre, mit Jake [Dennis], einem ehemaligen Weltmeister, zusammenzuarbeiten."

"Ich freue mich auf diese Gelegenheit und werde mein Bestes geben, um zum Erfolg des Teams beizutragen. Das Ziel ist es, einige Podiumsplätze und hoffentlich meinen ersten Sieg in der Formel E einzufahren. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", so Müller.

Das Andretti-Team ist weltweit in mehreren Rennserien aktiv Foto: Andretti Global

Teambesitzer Michael Andretti ergänzt: "Wir haben hohe Erwartungen für die elfte Saison und sind zuversichtlich, dass wir mit einem Fahrer von Nicos Kaliber starke Ergebnisse erzielen können. Seine Erfahrung und seine Erfolge in der Formel E und in zahlreichen anderen hoch angesehenen Rennserien sind im Zusammenhang mit der Aufstockung unseres Fahrerkaders ein entscheidender Faktor. Wir freuen uns darauf zu sehen, was Nico leisten kann, während wir weiter nach Siegen und WM-Titeln streben."

In der Formel E, die im Dezember in ihre elfte Saison geht, ist das Andretti-Team von Beginn an dabei. Jake Dennis sorgte in der Saison 2023 für den ersten Titelgewinn. Als Stammfahrer im Kundenteam von Porsche sind Dennis/Müller in der kommenden Saison Kollegen der Porsche-Werkspiloten Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa, deren Verbleib feststeht.

Noch nicht verlautbart wurde, wie sich Nico Müllers Wechsel zu Andretti auf seine eigene Zukunft im Langstreckensport auswirken wird. Unter dem Namen WTR Andretti unterhält das Andretti-Team in der IMSA-Rennserie in Nordamerika eine enge Kooperation mit Wayne Taylor Racing. Aktuell setzt man zwei LMDh-Autos von Acura ein.

Für 2025 vollzieht WTR Andretti den Wechsel zu Cadillac und plant neben einem IMSA-Programm auch ein Programm in der WEC, die Müller bestens kennt. Offiziell bestätigt ist das Programm von WTR Andretti mit Cadillac in der Langstrecken-WM aber noch nicht.

UPDATE Mittwoch, 14:15 Uhr: Am Mittwoch, einen Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels ins Formel-E-Team Andretti, wurde seitens Porsche verkündet, dass Nico Müller künftig Werksfahrer für den Hersteller aus Deutschland sein wird. Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach wird darin mit den Worten zitiert: "Ob und in welchen anderen Serien Nico außerdem für Porsche zum Einsatz kommt, geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt."