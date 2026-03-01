Live im TV: Welche Sender 2026 IndyCar mit Mick Schumacher zeigen

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 380 km/h ist die US-amerikanische IndyCar-Meisterschaft die schnellste Formelserie der Welt - noch schneller als die Formel 1. Und mit den 500 Meilen von Indianapolis, kurz Indy 500, steht eine der berühmtesten Motorsport-Veranstaltungen überhaupt im Rennkalender der Serie. Dazu kommt in der Saison 2026 ein prominenter Neuzugang: Mick Schumacher.

Doch wie können Fans die IndyCar-Serie im deutschsprachigen Raum verfolgen? In diesem Artikel erfährst du, welche TV-Sender die IndyCar-Rennen 2026 übertragen und welche Livestreams zur Verfügung stehen.

Welche TV-Sender zeigen 2026 die IndyCar-Rennen?

2026 werden die Rennen der IndyCar-Serie von zwei Sendern übertragen.

Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet.

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Wo sehe ich 2026 das berühmte Indy 500 live?

Die 500 Meilen von Indianapolis - das Indy 500 - als der Saisonhöhepunkt der IndyCar-Serie am 24. Mai wird 2026 live von Motorvision und Sky übertragen.

Wie kann ich die IndyCar-Sender empfangen?

In Deutschland: Motorvision+ ist unter anderem im Entertainment-Paket von Sky enthalten und über die Streaming-Plattformen Amazon Prime Video und Magenta abrufbar. Sky Sport F1 ist im Sportpaket von Sky verfügbar.

In Österreich: Motorvision+ ist unter anderem im Entertainment-Paket von Sky enthalten (nur über Satellit und IPTV) und über die Streaming-Plattformen A1, Liwest, Magenta, Ocilion und Zattoo abrufbar.

In der Schweiz: Motorvision+ ist über die Streaming-Plattformen MySports, Quickline, Sky Sport und Zattoo abrufbar.

Kann ich die IndyCar-Rennen 2026 auch im Stream oder in einer App verfolgen?

Ja. Beide Sender bieten kostenpflichtige Streaming-Optionen an:

Motorvision+ ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Motorvision-App und andere Streaming-Anbieter verfügbar.

Sky bietet seine Inhalte in Deutschland über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst Sky WOW an.

Auch die IndyCar-Serie selbst unterhält ein offizielles Livestreaming-Portal und bietet ihre Streams in der Saison 2026 für Deutschland, Österreich und die Schweiz an.

Das kostenpflichtige Angebot "All Access" umfasst sämtliche Einheiten am Rennwochenende live und re-live, auch die Nachwuchsserie IndyNXT ist im Paket enthalten. Außerdem sind historische Rennen auf Abruf vorhanden.

Gibt es auch Free-TV-Übertragungen?

Nein, 2026 werden die IndyCar-Rennen ausschließlich im Pay-TV gezeigt.

In welcher Sprache werden die IndyCar-Rennen 2026 kommentiert?

Motorvision zeigt alle IndyCar-Rennen mit deutschem Expertenkommentar.

Das redaktionelle Konzept von Sky für 2026 ist noch nicht bekannt. Zuletzt übertrug der Sender die Rennen überwiegend im englischen Originalton, kommentierte jedoch einige Veranstaltungen auf Deutsch.

Wer kommentiert die IndyCar-Rennen 2026?

Bei Motorvision wurden die IndyCar-Rennen im Wechsel von Stefan Ehlen, Pete Fink, Fabio Gospodarek, Lenz Leberkern und Andre Wiegold kommentiert. Bei Sky saßen beim Indy 500 Olivier Zwartyes und Oliver Fenderl hinter den Mikrofonen. Ob es für 2026 dabei bleibt, ist noch unklar.

Wo finde ich den IndyCar-Rennkalender 2026?

Alle Renntermine der IndyCar-Serie 2026 können sie in dieser Übersicht einsehen.