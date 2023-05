Grüne Hölle und Comic: Mercedes-AMG präsentiert spektakuläre Designs

Mercedes-AMG schickt zwei seiner GT3-Fahrzeuge mit spektakulären Sonderlackierungen in die 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring 2023 (18. bis 21. Mai).

Während die Startnummer 4 von HRT laut Mercedes das erste Comic-Auto der Marke mit dem Stern ist, erinnert die #3 von GetSpeed an die Geschichte von Mercedes-AMG in der Grünen Hölle".

Die grün-schwarze Lackierung des GetSpeed-Mercedes erinnert nicht nur an die Wälder der Eifel, sondern nimmt auch Anleihen beim "Green Beast", einem Mercedes-AMG GT-R, der von Nürburgring-Ass Andreas Gülden häufig als Ring-Taxi auf der Nordschleife eingesetzt wird.

Auch andere Details des GetSpeed-Mercedes, der mit Maro Engel, Jules Gounon und Daniel Juncadella zu den Top-Favoriten auf den Gesamtsieg zählt, sind eine Hommage an die Grüne Hölle". So erinnern die Schriftzüge auf dem Dach an die Graffiti auf dem Asphalt der Nordschleife.

Die #4 von HRT, auf der neben Raffaele Marciello, Philip Ellis und Luca Stolz kurzfristig noch Edoardo Mortara als vierter Fahrer verpflichtet wurde, erinnert in ihrer Lackierung an eine Buntstiftzeichnung. Auch dieses Auto zählt zum engeren Favoritenkreis.

Der "Comic"-Mercedes-AMG #4 von HRT Foto: Mercedes-AMG Customer Racing

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG Customer Racing.