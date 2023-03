Moto2-Test in Portimao: Acosta fährt Bestzeit, Tulovic mit Highsider

Audio-Player laden

Nachdem vor gut einer Woche bereits die MotoGP in Portimao getestet hatte, durften von Freitag bis Sonntag auch die Fahrer der Moto2 und Moto3 ausrücken, um sich auf den anstehenden Saisonauftakt auf gleicher Strecke vorzubereiten.

Dabei stellten in der Moto2 gleich drei Fahrer einen neuen inoffiziellen Streckenrekord auf. Sowohl Pedro Acosta, Rookie des Jahres 2022, als auch Fermin Aldeguer blieben unter der Marke von 1:42 Minuten und führten die Zeitentabelle damit an.

Kalex-Pilot Acosta markierte mit 1:41.907 Minuten die Bestzeit. Sein Boscoscuro-Verfolger Aldeguer lag nur 0,072 Sekunden zurück. Dritter wurde Aron Canet mit einem Rückstand von knapp zwei Zehntelsekunden auf die Testbestzeit. Damit lag auch er unter dem alten Streckenrekord, wenn auch knapp über 1:42.

Somkiat Chantra belegte Platz vier. Er war beim Test in Portimao Alleinkämpfer für das Honda-Team-Asia. Sein Teamkollege Ai Ogura, Vizeweltmeister 2022, musste wegen einer Verletzung infolge eines Motocross-Unfalls pausieren.

Sam Lowes komplettierte die Top 5, gefolgt von Teamkollege Tony Arbolino. Bo Bendsneyder reihte sich auf Rang sieben ein. Dabei hatte er immer noch weniger als eine halbe Sekunde Rückstand auf Acosta an der Spitze.

Barry Baltus, Jake Dixon und Albert Arenas schlossen die Top 10 ab. Bester Moto2-Rookie wurde Sergio Garcia auf Platz 17. Er kämpfte im Vorjahr in der Moto3 noch gegen Izan Guevara um den Titel. Der amtierende Weltmeister kam beim Test in Portimao jedoch nicht über den 28. und vorletzten Platz hinaus.

Die beiden Fahrer des deutschen IntactGP-Teams, Lukas Tulovic und Darryn Binder, beendeten die drei Testtage auf den Positionen 20 und 22. Tulovic hatte 1,279 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Binder 1,520. Beide stürzten im Verlauf des Tests.

Tulovic flog am Samstag in der letzten Session per Highsider ab und klagte danach über Schmerzen in der rechten Hand. Er rückte am Sonntag zwar noch einmal aus, verzichtete aber auf eine längere Rennsimulation. Binder hatte am dritten Tag einen kleinen Ausrutscher, der sein Testprogramm jedoch nicht beeinträchtigte.

Ergebnis Moto2-Test in Portimao (Top 10, Sonntag):

01. Pedro Acosta (Ajo-Kalex) - 1:41.907 Minuten

02. Fermin Aldeguer (Speed-Up-Boscoscuro) + 0,072 Sekunden

03. Aron Canet (Pons-Kalex) +0,184

04. Somkiat Chantra (Asia-Kalex) +0,368

05. Sam Lowes (Marc-VDS-Kalex) +0,374

06. Tony Arbolino (Marc-VDS-Kalex) +0,383

07. Bo Bendsneyder (SAG-Kalex) +0,427

08. Barry Baltus (RW-Kalex) +0,542

09. Jake Dixon (Aspar-Kalex) +0,580

10. Albert Arenas (Ajo-Kalex) +0,669

...

20. Lukas Tulovic (IntactGP-Kalex) +1,279

22. Darryn Binder (IntactGP-Kalex) +1,520

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.