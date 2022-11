Alex Marquez schwärmt von der Ducati: "Wirklich schön zu fahren"

Audio-Player laden

In seiner dritten Honda-Saison schaffte Alex Marquez nur vier Platzierungen in den Top 10. Der Spanier sprach offen über seinen Frust und meinte, dass die RC213V "keinen Spaß macht" und er "keine Motivation hatte", mit Honda weiterzumachen.

Im nächsten Jahr fährt der jüngere Bruder von Marc Marquez für Gresini-Ducati. Nach dem Testtag in Valencia strahlt Alex Marquez über das gesamte Gesicht: "Es war ein sehr positiver erster Tag. Vom ersten Versuch an fühlte ich mich auf dem Motorrad sehr gut."

"Ich war sofort schnell, was am wichtigsten ist. Wir haben nicht viele Änderungen am Motorrad vorgenommen. Es ging darum, dass ich mich darauf einstelle. Das war sehr positiv." Der Spanier lernte die Desmosedici über 73 Runden kennen.

Muss er seinen Fahrstil stark ändern? "Wir sehen, dass dieses Motorrad mit vielen verschiedenen Fahrstilen funktioniert. Meiner scheint nicht schlecht zu sein. Über den Tag habe ich mich immer besser angepasst."

"Sicherlich muss ich noch etwas ändern, aber momentan muss ich das Bike noch etwas besser kennenlernen. Am Kurveneingang muss ich mehr Schräglage fahren und darf nicht nur geradeaus bremsen. Mein natürlicher Fahrstil kommt mit diesem Motorrad etwas besser. Das ist sehr positiv."

Mit Gresini hat Alex Marquez einen Einjahresvertrag unterschrieben Foto: Motorsport Images

Am liebsten hätte Alex Marquez noch einen Testtag angehängt, denn mit seinem neuen Motorrad hatte er viel Spaß: "Der Winter wird zu lange sein. Ich bräuchte noch einen Tag, um es zu genießen und das Potenzial auszuloten. Wir wissen, dass das Motorrad Potenzial hat."

"Über eine fliegende Runde konnte ich das Potenzial noch nicht ausloten. Ich bin aber zufrieden, dass mir nach dem ersten Tag nur 0,6 Sekunden fehlen. Ich konnte sehr konstant mit einer relativ guten Pace fahren."

Was ist für Alex Marquez 2023 alles möglich?

In seiner Debütsaison 2020 hat Alex Marquez zwei zweite Plätze erobert und die Siege in diesen Rennen nur knapp verpasst. Es waren seine einzigen Highlights in drei Jahren, da Honda immer größere Probleme bekam.

Mit Ducati will Alex Marquez wieder im Spitzenfeld mitmischen Foto: Motorsport Images

"Mit diesem Motorrad werden wir im Laufe des Jahres nicht viel probieren. Also geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Dann sehen wir das Potenzial." Denn er wird im nächsten Jahr die erfolgreiche GP22 zur Verfügung haben.

Auf dem Papier ist die Ducati derzeit das bessere Motorrad als die Honda. Könnte Marc auf Alex Marquez eifersüchtig sein? "Ich weiß es nicht. Er ist auch sehr schnell. Als Brüder haben wir eine sehr gute Beziehung, aber es kümmert mich nicht, was sie machen. So ist das Leben. Dinge verändern sich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.