"Das war echt knapp" - Pol Espargaro nach Schrecksekunde auf dem Podium

Pol Espargaro setzte beim Valencia-Grand-Prix seine starke Form fort und bescherte KTM ein weiteres Podium. Zum fünften Mal in dieser Saison stieg der Spanier aufs Podium.

Dank der 16 Punkte hat er nun die Chance, WM-Vierter zu werden. Aktuell liegt Espargaro auf Position sieben der WM. Zu Maverick Vinales auf Position vier fehlen aber nur fünf Punkte.

Doch der dritte Platz beim zweiten Valencia-Rennen hing am seidenen Faden. Pol Espargaro hatte Glück, dass er nicht von Honda-Pilot Takaaki Nakagami zu Sturz gebracht wurde, der beim Überholversuch die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Pol Espargaro kann Takaaki Nakagami geradeso ausweichen

"Das war knapp, sehr knapp (lacht; Anm. d. Red.)", kommentiert Espargaro die Schrecksekunde. "In allen Runden zuvor machte ich an dieser Stelle Zeit gut und riskierte viel. Diese Stelle war eine meiner Stärken. Ich hatte nicht viele Stärken, aber diese Kurve war eine davon. Im Rennen konnte ich dort immer ziemlich spät bremsen."

"Als mich Taka überholte innen überholte. dachte mir nur, 'okay, zeig mir, was du drauf hast'. Er wollte innen seine Linie halten, damit ich ihn nicht am Kurvenausgang wieder überholen kann. Dann stürzte er und ich hatte Glück", schildert der KTM-Pilot.

"Er versuchte, mich zu überholen, weil er das Rennen gewinnen wollte. Und ich glaube, er hatte hier die Chance dazu, denn er war schnell und hätte es mit Sicherheit aufs Podium geschafft", bemerkt Espargaro. "Aber, puh, das war echt knapp."

Podium für Pol Espargaro eine Überraschung

"In der Runde, in der Nakagami gestürzt ist, und in der Runde danach habe ich anderthalb Sekunden verloren, nur weil ich etwas von der Rolle und so schockiert war. Aber letztendlich hat es für das Podium gereicht, ich bin super happy", freut sich der Spanier.

"Wir haben das nicht erwartet", gesteht Espargaro. "Selbst der vierte Platz, als Nakagami noch vor uns lag, wäre ein großartiges Ergebnis gewesen. Wir hatten auf ein Top-5-Resultat an diesem Wochenende gehofft. Letztendlich stehen wir wieder auf dem Podium."

Pol Espargaro zeigte zuletzt konstant starke Leistungen Foto: Motorsport Images

"Es ist unser fünfter Podestplatz in dieser Saison, in der wir zudem zwei Pole-Position feiern konnten. Es ist unglaublich, wie sie all die Anstrengungen jetzt in diesen letzten Rennen auszahlen. Ich bin einfach stolz auf dieses Projekt, seine Leute und die Arbeit, die sie leisten", erklärt der zukünftige Honda-Pilot. "Nach vier Jahren harter Arbeit jetzt solche Erfolge zu feiern, freut mich vor allem für das Team. Sie verdienen es wirklich."

Greift der KTM-Pilot nach Platz vier in der Meisterschaft?

Am bevorstehenden Wochenende gastiert die MotoGP in Portimao. Espargaro könnte in der WM-Wertung an Maverick Vinales (127 Punkte) , Fabio Quartararo (125 Punkte) und Andrea Dovizioso (125 Punkte) vorbeiziehen, denn mit 122 Zählern liegt er in Schlagdistanz.

"In Portimao ist unser Vorteil, dass es Miguels (Oliveira) Heimrennen ist. Er wird vom FT1 an stark sein, weil er dort schon viele Runden fuhr. Er kennt die Strecke", so Espargaro. "Er kennt jede Bodenwelle, auch wenn der Kurs neu asphaltiert wurde. Er drehte bereits viele Runden dort."

Pol Espargaro ist als WM-Siebter bester KTM-Pilot Foto: Motorsport Images

"Wir können uns an seinen Daten orientieren. Ich werde mir genau ansehen, was er macht. Das wird uns helfen, eine gute Platzierung einzufahren und unsere Position in der Meisterschaft zu festigen, die sehr gut ist", schaut Espargaro auf den Stand in der WM.

Der KTM-Abschied rückt näher

Der Grand Prix in Portimao wird Espargaros letztes Rennen als KTM-Pilot. Im Winter wechselt er zu Honda und übernimmt Alex Marquez' Platz im Repsol-Team. Macht sich Espargaro mit Blick auf die Konkurrenzfähigkeit der Honda Sorgen?

"Wir konnten sehen, wie schnell Taka am Ende des Rennens war. Das Motorrad funktioniert gut", kommentiert er. "Ich weiß aber nicht, welches Motorrad Taka verwendet und welches Motorrad das Werksteam benutzt. Ich habe keine Ahnung, was sie im Moment machen. Das finde ich im kommenden Jahr in der Vorsaison heraus. Ich werde mein Bestes geben."

Pol Espargaro war an KTMs rasantem Aufstieg maßgeblich beteiligt Foto: Motorsport Images

Doch KTM wird 2021 ein harter Gegner sein, meint Espargaro: "Ich bin mir sicher, dass Brad (Binder) einer der besten Fahrer im kommenden Jahr sein wird. Er wird mit diesem Motorrad schwer zu besiegen sein. Das Motorrad wird im kommenden Jahr wohl noch besser sein. Ich hoffe auf tolle Kämpfe zwischen mir und KTM im kommenden Jahr. Ich würde sehr gern mit ihnen um Siege kämpfen."

In der Saison 2021 gibt es mit Joan Mir (Suzuki) einen neuen Titelverteidiger. "Er hat in diesem Jahr einen großartigen Job gemacht. Das komplette Suzuki-Team hat das verdient, denn sie haben in den vergangenen Jahr hart gearbeitet", kommentiert Espargaro den Titel seines Landsmannes. "Joans Fahrstil passt perfekt zum Motorrad. Er ist ein lustiger und fleißiger Kerl. Es freut mich sehr für ihn und das ganze Team."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.