KTM jetzt in WM-Form? "Sicherlich meine beste Chance", sagt Binder

KTMs MotoGP-Piloten Brad Binder und Jack Miller nehmen den Grand Prix von Frankreich in Le Mans, der an diesem Wochenende der 1000. Grand Prix der Motorrad-WM ist, mit jeder Menge Rückwind in Angriff. In der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung rangieren sie an dritter und vierter Stelle, nachdem zuletzt in Jerez beide zweimal in die Top 3 gefahren sind, nämlich sowohl am Samstag (Sprint) als auch am Sonntag (Grand Prix).

Wie schätzen Binder und Miller die Chancen ein, die starke Jerez-Form auf das Le-Mans-Wochenende übertragen zu können? "Dass wir in dieser Saison stärker sind als in vergangenen Saisons, das ist ja offensichtlich", sagt Binder.

"Egal, auf welcher Strecke wir bisher angetreten sind, das Team hat einen unglaublichen Job gemacht. Dieses [2023er] Motorrad ist einfach viel konkurrenzfähiger. Und aus diesem Grund gehe ich jetzt viel ruhiger und entspannter in ein Grand-Prix-Wochenende", bemerkt der aktuelle WM-Dritte.

"Jetzt weiß ich", so Binder weiter, "dass ich um das Podium und hoffentlich um den Sieg kämpfen kann, wenn ich meinen Teil der Arbeit am Wochenende gut mache. Früher war es so, dass die Top 5 meistens das Maximum für uns waren. Deshalb ist das jetzt wirklich aufregend."

Miller klingt ganz ähnlich. "Wir müssen im Auge behalten, was das Wetter macht. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Strecke und unser Motorrad durchaus zusammenpassen können", sagt der Australier und vergleicht: "Zuletzt in Jerez waren wir beim Bremsen und in den engen Kurven sehr stark. Diese Qualitäten sind auch hier [in Le Mans] gefragt. Ich freue mich auf das Wochenende."

Jack Miller hat schlechte und gute Erinnerungen an Le Mans Foto: Motorsport Images

"Le Mans ist eine meiner Lieblingsstrecken, auch wenn sie mich einmal beinahe umgebracht hätte", denkt Miller an seine MotoGP-Rookie-Saison 2016 zurück. Mit der Marc-VDS-Honda flog er damals eingangs der Dunlop-Schikane kurz nach Start/Ziel spektakulär ab und hatte großes Glück, beim hohen Tempo in der Auslaufzone nicht von seinem eigenen Motorrad erschlagen worden zu sein.

Dass Miller das Fahren in Le Mans ungeachtet des Schreckmoments von 2016 genießt, das hat er 2021 bewiesen. In jenem Jahr gewann er das Rennen in Diensten des Ducati-Werksteams. Schon ein Jahr zuvor kämpfte er um den Sieg mit, bevor seine Ducati den Geist aufgab. An diesem Wochenende nun tritt Miller erstmals mit einer KTM in Le Mans an. "Ich fühle mich von Wochenende zu Wochenende wohler auf dem Motorrad und ich glaube, wir sollten auch hier ganz gut aussehen", sagt er.

Rennsieg "definitiv in Reichweite", WM-Titel auch?

Miller geht sogar soweit zu sagen, dass sein erster Sieg in KTM-Diensten an diesem Wochenende "definitiv in Reichweite liegt" und ordnet ein: "Brad und ich, wir standen ja schon in Jerez recht knapp davor. Und der Test am Montag in Jerez war wirklich positiv. Ich glaube, unser Paket ist im Moment fantastisch. Wir haben jetzt ein Motorrad, mit dem wir ernsthaft angreifen können, keine Frage."

Denkt man bei KTM angesichts der starken Form bei den ersten Saisonrennen jetzt gar schon an den WM-Titel? "Ich denke einfach von Rennen zu Rennen", winkt der Tabellendritte Binder zunächst ab, gibt dann aber doch zu, dass er "natürlich sehr gerne" um den Titel kämpfen würde.

"Das ist sicherlich meine beste Chance seit ich MotoGP fahre. So konkurrenzfähig wie im Moment war unser Motorrad noch nie. Das will ich einfach genießen und die Welle weitersurfen. Denn um Siege und Podestplätze zu fahren, das macht natürlich viel mehr Spaß als um fünfte bis achte Plätze zu fahren", bekennt Binder und ist "gespannt darauf, was die Zukunft bringt".

Brad Binder will von Rennen zu Rennen denken und "die Welle weitersurfen" Foto: Motorsport Images

