Testfahrer im Einsatz: Aprilia, Ducati und KTM setzen Entwicklungsprogramm fort

Die MotoGP-Stammfahrer hatten am Montag nach dem Grand Prix von Spanien in Jerez einen offiziellen Testtag. Nun sind wieder die Testfahrer der europäischen Marken im Einsatz. Aprilia, Ducati und KTM führen in dieser Woche private Tests durch.

Die beiden italienischen Marken bereiten in Mugello ihr wichtiges Heimrennen vor, das am 29. Mai im Kalender steht. Am Dienstag und Mittwoch (10. und 11. Mai) spulen Michele Pirro (Ducati) und Lorenzo Savadori (Aprilia) das Entwicklungsprogramm ab.

Ursprünglich wären für diesen Test auch Aleix Espargaro und Maverick Vinales eingeplant gewesen. Da Espargaro in Jerez wieder auf das Podest gefahren ist, hat Aprilia die Konzessionsvorteile verloren.

Die unmittelbare Folge davon ist, dass die beiden Stammfahrer nicht mehr private Tests absolvieren dürfen. Alle anderen Einschränkungen (weniger Motoren, eingefrorene Motorentwicklung) greifen für Aprilia erst ab der kommenden Saison.

KTM hat sich aufgemacht nach Spanien. Drei Tage lang wird im MotorLand Aragon gearbeitet. Von Dienstag bis Donnerstag (10. bis 12. Mai) sind die Testfahrer Dani Pedrosa und Mika Kallio im Einsatz.

Da es sich um private Testfahrten handelt, sickern in der Regel kaum Informationen über das Testprogramm an die Öffentlichkeit durch.

