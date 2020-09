IDM-Champion 2020: Jonas Folger gewinnt souverän alle Rennen

Jonas Folger ist der neue IDM-Champion in der Superbike-Klasse. Der Yamaha-Pilot gewann auch in Hockenheim beide Rennen und holte somit in acht Rennen acht souveräne Siege. Titelverteidiger Ilya Mikhalchik (BMW) blieb in diesem Jahr nur der Vize-Titel. Dominic Schmitter (Yamaha) beendete die Saison als Gesamtdritter.

"Ehrlich gesagt, bin ich ein wenig überwältigt", kommentiert Folger. "Ich habe sehr lange auf einen Meistertitel wie diesen warten müssen. Daher genieße ich diesen unglaublich schönen Moment jetzt umso mehr. Es ist nicht nur für mich ein toller Tag sondern auch für das gesamte Team. Ohne ihre Unterstützung und harte Arbeit hätten wir das nie geschafft."

"Nach den schwierigen Zeittrainings wegen des regnerischen Wetters war ich froh, als die Strecke am Sonntagmorgen abzutrocknen begann. In Rennen lief dann alles nach Plan. Ich hatte sofort wieder das gleiche Gefühl wie am Freitag", berichtet der neue IDM-Champion.

"Schließlich bin ich zwei fehlerfreie Rennen gefahren und konnte den Titel sicher nach Hause bringen. Vor dem Start der Meisterschaft hätte ich aber nie gedacht, dass ich alle Rennen gewinnen werde. Über diese Tatsache freue ich mich besonders. Schade, dass wegen des miesen Wetters am Samstag die vierte Pole nicht möglich war", bemerkt Folger. "Das ist ein dunkler Fleck in unserer ansonsten makellosen Bilanz."

Steigt Jonas Folger mit der Bonovo-MGM-Yamaha-Crew in die WSBK auf? Foto: Bonovo MGM Yamaha

"Nichtsdestotrotz ist eine sehr schöne Saison in der IDM zu Ende gegangen. Ich freue mich aber schon auf meine nächsten Herausforderungen. Zuvor möchte ich aber diese gewonnene Meisterschaft genießen und hoffentlich geht es dann mit der gleichen Mannschaft in einer anderen Serie weiter. Danke nochmals an alle, die uns in diesem Jahr unterstützt und geholfen haben", so Folger.

"An dieser Stelle also gleich ein großer Dank an alle für ihren Einsatz. In erster Linie möchte ich aber Teamchef Michael Galinski und unseren Hauptsponsor Jürgen Röder danken, dass sie mir diese Möglichkeit geboten haben. Sie haben mir die Chance für ein ernsthaftes Comeback gegeben und diese Saison soll nun auch die Basis für die Zukunft sein", so Folger. Deutet er damit einen Aufstieg in die Superbike-WM an?

Ergebnis Lauf 1:

1. Jonas Folger (Yamaha)

2. Ilya Mikhalchik (BMW)

3. Valentine Debise (Kawasaki)

Ergebnis Lauf 2:

1. Jonas Folger (Yamaha)

2. Dominic Schmitter (Yamaha)

3. Ilya Mikhalchik (BMW)

Meisterschafts-Endstand:

1. Jonas Folger (Yamaha) - 200 Punkte

2. Ilya Mikhalchik (BMW) - 143 Punkte

3. Dominic Schmitter (Yamaha) - 108 Punkte

Mit Bildmaterial von Bomovo MGM Yamaha.