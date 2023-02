Alex Lowes vs. Toprak Razgatlioglu: Wie es zum Sturz in der Miller-Kurve kam

Audio-Player laden

Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) liegt nach dem ersten Rennwochenende der WSBK-Saison 2023 nur auf Platz sechs der Fahrerwertung zum Gesamtstand. Das erste Event der neuen Saison endete für Razgatlioglu mit einem Sturz. In der 17. Runde des zweiten Hauptrennens zum Rennbericht wurde der Türke von Kawasaki-Pilot Alex Lowes zu Sturz gebracht. Nach dem Zwischenfall war Razgatlioglu aber nicht sauer auf Lowes.

"Ich crashte mit Alex. Das war wirklich Pech", bemerkt Razgatlioglu. "Alex stürzte allein. Wir fuhren unterschiedliche Linien. Aus meiner Sicht war es Pech, weil ich außen fuhr und wir deshalb beide zu Sturz kamen. Es war ein harmloser Sturz, mir geht es gut."

In der Meisterschaft hat Razgatlioglu bereits 39 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Alvaro Bautista, der in Australien alle drei Rennen gewann. "Es war das erste Wochenende der neuen Saison und es stehen noch viele Rennen bevor. Ich hoffe, dass wir uns zurückmelden können", kommentiert der Türke den enttäuschenden Saisonauftakt.

Auf Phillip Island war Razgatlioglu zumindest im Renntrimm keine Gefahr für Bautista. Auf eine Runde konnte sich der Champion von 2021 aber stark in Szene setzen. In der Superpole fuhr Razgatlioglu die Bestzeit und ging von der Pole in die beiden ersten Rennen. Und auch im Sprintrennen war der Yamaha-Pilot konkurrenzfähig.

Warum Toprak Razgatlioglu keine Gefahr für Alvaro Bautista war

Doch mit der härteren Hinterreifen-Option tat sich Razgatlioglu schwer. "Mit dem harten Hinterreifen hatte ich überhaupt keinen Grip", erklärt er. "Im Sprintrennen funktionierte das Motorrad mit dem SC0-Reifen richtig gut und ich war happy. Am Nachmittag mussten wir den harten Hinterreifen verwenden und damit änderte sich das Motorrad komplett."

Toprak Razgatlioglu reist nur als WM-Sechster nach Indonesien Foto: Gold and Goose

In Lauf zwei hätte Razgatlioglu maximal Vierter werden können, denn die beiden Werks-Ducatis von Alvaro Bautista und Michael Rinaldi sowie Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli waren bereits entkommen.

In der Verfolgergruppe wartete Razgatlioglu ab und bereitete sich für die Schlussphase vor. "Ich wartete bis zu den finalen Runden ab und wollte dann kämpfen. Ich folgte den anderen Fahrern und schonte den Hinterreifen für die finalen Runden", nennt er seine Taktik, die durch den Sturz in Runde 17 nicht aufging.

Kettenreaktion: Verursachte Axel Bassani den Crash in Kurve 4?

Alex Lowes ist überzeugt, dass der Sturz in der Miller-Kurve kein klassischer Fahrfehler war. Viel mehr sah der Brite den Zwischenfall als Rennunfall an, der durch die geringen Abstände in der Verfolgergruppe kreiert wurde.

Alex Lowes dachte zuerst, dass Toprak Razgatlioglu von sich aus gestürzt war Foto: Gold and Goose

"Ehrlich gesagt war es kein wirklicher Fahrfehler. Es war ein Rennunfall, der leider dazu geführt hat, dass ich keine Punkte sammeln konnte", bemerkt Lowes und beschreibt die Szene aus seiner Sicht: "Bassani führte die Gruppe in die Haarnadelkurve. In Kurve 3 waren sie etwas langsamer."

"Ich vermute, dass Johnny, der vor mir fuhr, ein bisschen überrascht wurde. Er musste darauf reagieren. In einem Rennen ist das in der Kombination aus Kurve 3 und Kurve 4 immer ein Problem", schildert Lowes. "Als ich bremste, waren die anderen Fahrer langsamer als erwartet. Oder Bassani war langsamer, als Johnny erwartet hatte. Deshalb zog er zur Seite."

Alex Lowes stürzte in beiden Hauptrennen und liegt aktuell auf P15 der WM Foto: Kawasaki

"Ich fuhr nach links anstatt nach innen, um einen Sturz zu vermeiden. Ich bremste tiefer in die Kurve, weil ich etwas weiter außen fuhr. Dort gibt es eine kleine Bodenwelle, die viele Fahrer zu Sturz brachte. Ich kam auf diese Bodenwelle und dann weiß ich nicht, was mit Toprak passiert ist", berichtet Lowes.

"Ich vermute, dass er von meinem Motorrad getroffen wurde. Er hätte das gleiche Problem wie ich gehabt, weil alle stärker verzögerten als sonst", erklärt Lowes. "Ich dachte zuerst, Toprak ist unabhängig von mir gestürzt. Ich werde ihm schreiben, um mich zu entschuldigen. Doch er meinte bereits, dass es nicht meine Schuld war."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.