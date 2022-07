Erstes BMW-Podium: Ist die neue Kalex-Schwinge das fehlende Puzzlestück?

Audio-Player laden

BMW schaffte es bei der Superbike-WM in Donington zum ersten Mal in der laufenden Saison in die Top 3. Werkspilot Scott Redding beendete das Superpole-Rennen auf Position drei und beendete die beiden Hauptrennen in den Top 5. Es war das mit Abstand beste Wochenende des BMW-Neuzugangs und sorgte bei Redding für große Erleichterung.

Auf Grund des privaten Tests kam BMW gut vorbereitet nach Donington. Am Freitag zog die neue Kalex-Schwinge die Blicke auf sich. Die Neuerung verfügt im Vergleich zur bisher verwendeten Schwinge über eine andere Steifigkeit. Dadurch verbessert sich laut Scott Redding das Gefühl. Markenkollege Loris Baz, der ebenfalls die neue Schwinge verwenden konnte, bestätigt diesen Eindruck.

"Wir haben bei der BMW deutliche Verbesserungen erzielt und einen großen Schritt nach vorn gemacht. Ich verwendete andere Lenkerstummel, eine andere Schwinge und andere Fußrasten. Es fühlt sich jetzt mehr wie mein Motorrad an", kommentiert Redding.

Erstes Top-3-Ergebnis mit BMW: Scott Redding musste hart kämpfen Foto: BMW Motorrad

"Ich kann mit einem freien Kopf fahren und mich darauf konzentrieren, schnell zu fahren. Wir haben uns ohne Zweifel verbessert. Es ist aber nur der Beginn", bemerkt der Brite, der von der neuen Schwinge begeistert ist.

Scott Redding lobt die Arbeitsweise von Kalex

"Ich arbeitete bereits zuvor mit Kalex. Sie haben sehr viel technisches Wissen und wissen, wie man das Ziel erreicht. Sie verstehen, was die Fahrer zum Ausdruck bringen", lobt Redding die Arbeit der deutschen Chassis-Experten, die mit ihren Motorrädern seit Jahren die Moto2-WM dominieren.

Kalex-Mitbegründer Alex Baumgärtel besuchte die Superbike-WM in Donington und schaute sich vor Ort an, wie BMW mit der neuen Schwinge zurechtkommt. Was macht die neue Schwinge anders? "Die Haftung in Schräglage ist besser. Das war mit der alten Schwinge ein großer Nachteil. Zudem fühlt sie sich beim Bremsen besser an. Die Agilität wurde auch verbessert", nennt Redding die Vorteile.

Scott Redding wirkte nach dem dritten Platz sehr erleichtert Foto: Motorsport Images

"Es wird noch mehr Verbesserungen geben. Es ist nur der Beginn des Puzzles. Es gibt so viele Dinge, an denen wir arbeiten", kündigt der ehemalige Vizeweltmeister voller Zuversicht an. Für das erste Top-3-Ergebnis mit der BMW M1000RR musste der Brite hart arbeiten.

Hart erkämpftes Ergebnis und kein Glück

"Wir sind in die Top 3 gefahren, und das lag nicht an den Bedingungen oder daran, dass jemand gestürzt ist. Ich musste dafür kämpfen, ich musste in den letzten Runden wirklich alles dafür geben", unterstreicht Redding. "Es ist großartig. Ich denke, dass wir das für unsere harte Arbeit verdient haben. Wir hatten harte Zeiten."

"Ich sitze jetzt nicht hier und sage, dass es ganz einfach magisch passiert ist. Die Jungs bei BMW hinter den Kulissen haben richtig hart gearbeitet. Und das haben auch wir auf unserer Seite getan. Es zeigt, dass wir es schaffen können, und ist auch ein Motivationsschub für das Projekt", freut sich Redding.

Wann die restlichen BMW-Piloten die neue Schwinge erhalten

In Donington konnten noch nicht alle BMW-Piloten mit der neuen Schwinge fahren. "Wir haben nur eine begrenzte Anzahl", bestätigt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Aktuell verwenden Scott Redding und Loris Baz die neue Schwinge. Beim Test spielte das Wetter nicht mit. Wir mussten also weitere Informationen sammeln. Die bisher gesammelten Daten stimmen uns aber positiv."

Ersatzpilot Ilya Mikhalchik schaffte es nicht in die Punkteränge Foto: Motorsport Images

"Im Laufe der Saison dürften wir zwei Updates bringen. Abhängig von den Feedbacks werden wir kleine Änderungen vornehmen. Spätestens in Magny-Cours sollen alle diese Updates erhalten", nennt Marc Bongers den Plan von BMW.

Ersatzpilot Ilya Mikhalchik und Bonovo-Pilot Eugene Laverty erlebten in Donington kein gutes Wochenende. Mikhalchik verpasste in allen drei Rennen die Punkteränge und auch Laverty ging leer aus.

Loris Baz von der neuen Kalex-Schwinge überzeugt

Loris Baz machte am Samstag mit der zweitschnellsten Zeit im FT3 auf sich aufmerksam, kam dann aber in der Superpole zu Sturz und erschwerte sich dadurch die Rennen. Baz beendete alle drei Rennen auf Position neun und war damit zweitbester BMW-Pilot.

Loris Baz bekam wie Scott Redding die Neuerung Foto: Motorsport Images

Was sagt der Franzose zur neuen Schwinge? "Ich hatte damit von Beginn an ein besseres Gefühl. Sie absorbiert die Bodenwellen besser", schildert der Bonovo-BMW-Pilot. "Wenn man am Limit fährt, dann hat man damit ein besseres Kurvenverhalten."

"Es geht um das Gefühl des Fahrers. Das ist der wichtigste Aspekt", betont Loris Baz. "Wenn man sich auf dem Motorrad wohlfühlt, dann kann man dieses zusätzliche Quäntchen mehr pushen."

BMW-CEO Markus Schramm wird Zeuge des Erfolgs

BMW-Motorrad-Geschäftsführer Markus Schramm stattete der Superbike-WM in Donington einen Besuch ab und war somit Zeuge des ersten Top-3-Ergebnisses der Saison 2022.

Jubelstimmung bei BMW: Auch CEO Markus Schramm war vor Ort Foto: BMW Motorrad

"Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende hier in Donington Park. Ich freue mich sehr für Scott und die gesamte Mannschaft über das erste Podium der Saison", kommentiert Schramm.

"Herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen Erfolg. Es war toll, ihn vor Ort mitzuerleben. Dieses Podium ist der Lohn für die harte und intensive Arbeit, die alle in diesem Projekt leisten, und zeigt, dass es Schritt für Schritt in Richtung Spitze geht. Dies ist nur möglich durch den großen Einsatz, mit dem sich alle Beteiligten in diesem Projekt einbringen, und dafür möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen", so der BMW-Motorrad-CEO.

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.