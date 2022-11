Rückschlag für Honda: WSBK-Pilot Iker Lecuona fällt nach Wirbelbruch aus

Audio-Player laden

Honda muss bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) auf Werkspilot Iker Lecuona verzichten. Am Freitag stürzte der Spanier im FT2 und wurde daraufhin zuerst ins Medical Center gebracht und später für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus geflogen.

Lecuona zog sich dabei eine Fraktur des zwölften Wirbels zu. Zudem wurde eine Fraktur des Kreuzbeins diagnostiziert. Laut aktuellem Stand ist eine Operation nicht nötig. Die Verletzungen können auf natürlichem Weg verheilen.

Lecuona fliegt noch heute zurück nach Europa und will sich in Spanien untersuchen lassen. Eine Rückkehr beim Saisonfinale in Australien ist ausgeschlossen. Die WSBK-Saison des ehemaligen MotoGP-Piloten ist somit vorzeitig beendet.

Bis zum Sturz verlief das Wochenende für Lecuona positiv. Im FT1 fuhr der Honda-Pilot die zweitschnellste Zeit und bestätigte, dass die Neuerungen an seiner Honda CBR1000RR-R Fireblade in die richtige Richtung gehen was Honda geändert hat.

"Ein positiver Tag, auch wenn er aufgrund der Streckenbedingungen und der Tatsache, dass es eine brandneue Strecke für uns ist, ziemlich schwierig war. Ich liebe das Layout einfach, aber da der Asphalt erst kürzlich erneuert wurde, ist der Grip im Moment schrecklich", berichtet Teamkollege Xavi Vierge.

"Im Laufe des Tages bildete sich eine Linie und es gab mehr Grip, aber die äußere Linie war immer noch sehr schmutzig. Es war so einfach, beim kleinsten Fehler zu stürzen, und es war schwer, schnell zu fahren, ohne Fehler zu machen", bemerkt Vierge.

"Dennoch haben wir den ganzen Tag über gute Fortschritte gemacht und gleichzeitig nützliche Informationen gesammelt, sodass wir am Samstag versuchen können, einen Schritt zu machen und näher an die Spitzenfahrer heranzukommen", erklärt Vierge und sendet Genesungswünsche in Richtung Lecuona: "Ich wünsche Iker alles Gute und hoffe, dass er bald fit ist und zurückkehren kann."

