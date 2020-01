WSBK 2020: Die Winter-Testzeiten aus Jerez und Portimao in der Übersicht

Die Winter-Testwoche der Superbike-WM ist Geschichte. Auf den Strecken in Jerez (Spanien) und Portimao (Portugal) konnten die WSBK-Piloten an insgesamt vier Tagen Erfahrungen mit ihren 2020er-Superbikes sammeln. Nach einem verregneten Testauftakt in Jerez fuhren die Piloten in Portimao zwei Tage lang auf trockener Piste und sammelten die letzten Informationen vor der Reise nach Australien.

Honda-Werkspilot Leon Haslam zog beim Auftakt in Jerez die Aufmerksamkeit auf sich, als er sich mit der neuen Fireblade RR-R die erste Tagesbestzeit sicherte. Die Aussagekraft dieses Meilensteins war überschaubar, da die Bestzeit bei Nässe gefahren wurde. Es bestätigte sich aber an allen vier Testtagen, dass Haslam der schnellere der beiden HRC-Piloten ist. Alvaro Bautista reihte sich an allen vier Testtagen hinter seinem Teamkollegen ein.

Weltmeister Jonathan Rea meldete sich am zweiten Testtag in Jerez zurück. Als sich am Donnerstag-Nachmittag eine trockene Linie bildete, stieg der Titelverteidiger auf seine Kawasaki und holte sich ohne Mühe die Tagesbestzeit. Es war gleichzeitig der letzte gemeinsame Testtag mit der Konkurrenz, denn Kawasaki verzichtete auf den Portimao-Test und fuhr stattdessen einen Tag in Barcelona.

Chaz Davies (7) und Michael van der Mark waren meist langsamer als ihre neuen Teamkollegen Foto: WorldSBK.com

In Abwesenheit der Weltmeister-Mannschaft stürmte Ducati-Pilot beim Auftakt in Portimao an die Spitze. Als einziger Topfahrer verwendete Redding am Sonntagabend einen Qualifying-Reifen und holte damit eine Tagesbestzeit für Ducati. Der Brite sollte an allen vier Testtagen schneller sein als Chaz Davies, sein deutlich erfahrenerer Teamkollege.

Die finale Bestzeit ging an Yamaha. Toprak Razgatlioglu polierte sein Selbstvertrauen mit der Montags-Bestzeit auf. Der Yamaha-Neuzugang überzeugte bei allen Tests und war auch mit Rennreifen schnell. Bisher zählte eine schnelle Runde nicht zu Razgatlioglus Stärken. Entsprechend stark ist die Vorstellung beim Abschluss der Testfahrten auf europäischem Boden zu bewerten.

Die Zeiten vom Test in Portimao (Montag, 27. Januar):

hier geht es zum Testbericht

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:40.804 Minuten

2. Scott Redding (Ducati) - 1:40.883

3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:40.994

4. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:41.426

5. Chaz Davies (Ducati) - 1:41.599

6. Leon Haslam (Honda) - 1:41.655

7. Tom Sykes (BMW) - 1:41.786

8. Eugene Laverty (BMW) - 1:41.990

9. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1.42.030

10. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:42.045

11. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:42.309

12. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:42.462

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) - 1:42.802

14. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:43.458

15. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:43.480

16. Alvaro Bautista (Honda) - 1:43.559

17. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:43.804

Die Zeiten vom Test in Portimao (Sonntag, 26. Januar):

hier geht es zum Testbericht

1. Scott Redding (Ducati) - 1:41.179 Minuten

2. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:41.752

3. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:41.881

4. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:42.057

5. Eugene Laverty (BMW) 1.42.661

6. Tom Sykes (BMW) - 1:42.740

7. Chaz Davies (Ducati) 1:42.749

8. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:42.936

9. Leon Haslam (Honda) 1:42.967

10. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:43.031

11. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:43.218

12. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:43.343

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) - 1:43.490

14. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:43.533

15. Alvaro Bautista (Honda) 1:43.662

16. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:44.016

17. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:44.035

Fotostrecke Liste Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 1 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Sandro Cortese, Barni Racing Team 2 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team 3 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 4 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 5 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 6 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Ducati Panigale V4 R 7 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Honda Fireblade CBR1000RR-R SP 8 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Chaz Davies, Aruba.it Racing Ducati 9 / 11 Foto: Aruba.it Racing Yamaha YZF-R1 10 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Yamaha YZF-R1 11 / 11 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Die Zeiten vom Test in Jerez (Donnerstag, 23. Januar):

hier geht es zum Testbericht

1. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:40.983 Minuten

2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:41.214

3. Scott Redding (Ducati) - 1:41.407

4. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:41.642

5. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:42.707

6. Leon Haslam (Honda) - 1:42.797

7. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:43.384

8. Alvaro Bautista (Honda) - 1:43.579

9. Michael Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:43.789

10. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:43.811

11. Tom Sykes (BMW) - 1:44.014

12. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) - 1:44.153

13. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:44.214

14. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:44.258

15. Chaz Davies (Ducati) - 1:44.276

16. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:44.322

17. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:44.451

18. Eugene Laverty (BMW) - 1:44.543

19. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:47.058

Die Zeiten vom Test in Jerez (Mittwoch, 22. Januar):

hier geht es zum Testbericht

1. Leon Haslam (Honda) - 1:52.149 Minuten

2. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:52.180

3. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:52.213

4. Scott Redding (Ducati) - 1:52.508

5. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:52.660

6. Tom Sykes (BMW) - 1:53.097

7. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:53.246

8. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:53.494

9. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:53.676

10. Alvaro Bautista (Honda) - 1:54.824

11. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:55.361

12. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) - 1:55.884

13. Eugene Laverty (BMW) - 1:56.015

14. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:56.105

15. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:56.542

16. Chaz Davies (Ducati) - 1:58.684

17. Sandro Cortese (Barni-Ducati) 1:59.030

18. Michael Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 2:04.148

19. Jonathan Rea (Kawasaki) - ohne Zeit

