Teilzeitprogramm von Sebastien Ogier: Nächster Start auf Sardinien?

Sebastien Ogier überzeugt in seiner Teilzeitsaison mit Toyota in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 mit starken Ergebnissen. Der achtfache Champion bestritt bisher drei von vier Läufen und holte zwei Siege in Monte Carlo und Mexiko. Mit einem fünften Platz in Kroatien führt der Franzose die Gesamtwertung punktgleich mit seinem Teamkollegen Elfyn Evans an. Die Rallye Sardinien könnte Ogiers nächster Einsatz werden.

Einen Start bei der Rallye Portugal vom 11. bis 14. Mai 2023 schließt der 39-Jährige zwar aus, doch schon beim sechsten Saisonlauf könnte Ogier wieder mit von der Partie sein. Die Rallye Sardinien auf der italienischen Insel scheint für den Franzosen eine gute Gelegenheit zu sein, wieder ins Geschehen einzugreifen. "Ich kenne die Pläne des Teams nicht, wann sie das bekannt geben werden, aber die Chancen stehen gut, dass die Fans mich dort sehen können", sagt Ogier zu seinen Plänen.

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala fügt hinzu: "Es gibt eine Möglichkeit für Sardinien, und wir schauen uns das jetzt an, ob er dort an den Start gehen wird." Ogier beendete seine Vollzeitkarriere nach der Saison 2021, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. 2022 bestritt er insgesamt sechs Rallyes, in der Saison 2023 könnte Sardinien seine vierte Station sein. Der Lauf in Italien ist die sechste von 13 Rallyes im WM-Kalender 2023.

In der Gesamtwertung führt Ogier trotz seines Teilzeitprogramms, doch nach der Rallye Portugal wird er höchstwahrscheinlich einige Positionen verlieren. Er und Evans haben jeweils 69 Punkte auf dem Konto, gefolgt vom aktuellen Champion Kalle Rovanperä mit 68 Zählern. Auch Ott Tänak im M-Sport-Ford liegt mit 65 Punkten in Schlagdistanz, Hyundai-Pilot Thierry Neuville ist mit 58 Zählern Fünfter.

Die Rallye Kroatien verlief zuletzt turbulent: Neuville schied in Führung liegend aus, Evans holte sich den Sieg. Ogier wurde während der Rallye bestraft, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht richtig angelegt hatte. Außerdem kam es auf der Strecke zu einer Schlägerei zwischen Fans, die beinahe in einer Tragödie endete, da ein Auto angeschossen kam. Nächste Station ist Portugal, bevor Ogier vom 1. bis 4. Juni 2023 auf Sardinien wieder im Toyota sitzen könnte.

Mit Bildmaterial von Toyota Racing.