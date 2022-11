WRC Rallye Japan 2022: Elfyn Evans führt - Dani Sordos Auto fackelt ab

Audio-Player laden

Spannender Dreikampf um die Spitze und spektakuläres Feuer: Das waren am Freitag die Schlagzeilen bei der der Rallye Japan, Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022. Bereits bei der zweiten Wertungsprüfung, der ersten des Freitags, sorgte Dani Sordo für dramatische Bilder, denn sein Hyundai i20 N Rally1 fing Feuer und brannte vollständig aus.

"Es ging nach dem Start der Prüfung ziemlich schnell", berichtet Sordo. "Im Auto roch es stark nach Benzin, und dann kam viel Rauch zwischen den Sitzen hervor, also habe ich das Auto angehalten. Nach ein paar Minuten begann es zu brennen."

Sordo und Beifahrer Candido Carrera blieben bei dem spektakulären Zwischenfall unverletzt und versuchten im Anschluss, das brennende Auto zu löschen, was ihnen aber nicht gelang. Erst nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, doch da war das Auto schon vollständig ausgebrannt, was laut Hyundai die Suche nach der Ursache des Feuers unmöglich machen könnte.

Zwei WP abgesagt, zwei unterbrochen

Aufgrund des Feuers und des Löscheinsatzes wurde die zweite Wertungsprüfung abgebrochen und die dritte WP abgesagt. Am Nachmittag musste auch der zweite Durchgang der WP "Shitara Town R" abgesagt werden.

Dort war am Vormittag M-Sport-Pilot Craig Breen heftig verunfallt, wobei die Leitplanke beschädigt wurde. Der Ire und sein neuer Beifahrer James Fulton blieben bei dem Unfall unverletzt, doch die Rallye ist für das Duo gelaufen.

Nach zwei abgesagten, zwei unterbrochenen und nur zwei regulär durchgeführten WP war der sportliche Wert des Freitags überschaubar. Doch an der Spitze geht es eng zu. Nach zwei WP-Bestzeiten führt Toyota-Pilot Elfyn Evans die Rallye Japan an.

Enger Kampf auch in der WRC2

Der Waliser, der noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet, hat einen Vorsprung von gerade einmal 3,0 Sekunden auf Thierry Neuville (Hyundai). Der neue Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota) liegt als Dritter nur 5,1 Sekunden hinter Evans zurück.

Auch Ott Tänak (Hyundai, +13,9 Sekunden) als Vierter und Lokalmatador Takamoto Katsuta (Toyota, +20,6) als Fünfter liegen noch in Schlagdistanz zur Spitze. Dahinter klafft eine Lücke. Der sechstplatzierte Gus Greensmith (Ford), an dessen Auto am Vormittag eine Antriebswelle gebrochen war, hat schon mehr als zwei Minuten Rückstand.

Auf den Gesamträngen sieben bis neun sind die finnischen WRC2-Piloten Sami Pajari (Skoda), Teemu Suninen (Hyundai) und Emil Lindholm (Skoda) nur durch 8,4 Sekunden voneinander getrennt. Lindholm liegt damit auf Kurs zum Titelgewinn in der WRC2, nachdem sein Rivale Kajetan Kajetanowicz (Skoda) nach einem Unfall ausgeschieden ist.

Ogier fällt nach Reifenschaden weit zurück

Sebastien Ogier (Toyota), der durch einen Reifenschaden bei der zweiten WP fast drei Minuten verloren hatte, komplettiert die Top 10.

Am Samstag sind bei der Rallye Japan 2022 sieben WP über eine Gesamtdistanz von 80,48 Kilometern geplant.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.