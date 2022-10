WRC-Rallye Spanien 2022: Ogier auf Siegeskurs, Rovanperä fällt zurück

Audio-Player laden

Sebastien Ogier hat sich von seinen Konkurrenten in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) abgesetzt. Der achtmalige Weltmeister, der im Jahr 2022 als Teilzeitfahrer für Toyota an den Start geht, gewann drei der sechs Wertungsprüfungen (WPs) des Tages und hat vor dem letzten Tag einen Vorsprung von 20,7 Sekunden auf Hyundai-Fahrer Thierry Neuville.

Neuville gelang es, Rovanperä auf der letzten Prüfung des Tages von Platz zwei zu verdrängen. Der Finne hat nun einen Rückstand von 22,1 Sekunden auf die Spitze. Der Hyundai-Pilot Ott Tänak kam mit 36,6 Sekunden Rückstand als Vierter vor Dani Sordo (1:13.2 Minuten) und Elfyn Evans (1:27.6 Minuten) ins Ziel, während Craig Breen mit 1:39.7 Minuten Rückstand als Siebter die M-Sport-Mannschaft anführte.

Ogier gab am Samstag unter besten Bedingungen unter der Sonne von Spanien mächtig Gas und baute seinen Vorsprung WP für WP weiter aus. Mit einer beeindruckenden Leistung gewann der Franzose die zwölfte Etappe mit 2,2 Sekunden Vorsprung auf Tänak und baute damit seinen Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Rovanperä auf zwölf Sekunden aus.

Enger Kampf in der Spitzenklasse

Neuville fuhr die viertschnellste Zeit und war 0,5 Sekunden langsamer als Rovanperä. Im Feld der Rally1-Boliden trennten die Top 10 auf der 13,93 Kilometer langen WP gerade einmal 10,5 Sekunden, was zeigt, wie dicht die Königsklasse im Rallyesport beieinander lag. Ogier setzte seine dominante Fahrt auf der 13. WP fort. Auf der 20,19 km langen WP war der Franzose 3,3 Sekunden schneller als Tanäk.

"Es fühlt sich wirklich gut an - ich genieße diese Etappen wirklich", sagt Ogier. "Solange wir uns aus Scherereien heraushalten, sollte es gut laufen." Rovanperä gibt zu, dass er nur dann mit Ogier mithalten könne, wenn er "verrückte Risiken" eingehe. Das sei für den jüngsten Weltmeister der WRC-Geschichte aber keine Option. Er möchte mit Toyota den Herstellertitel gewinnen und hat in Salou deshalb das große Ganze im Blick.

Der Finne war 3,9 Sekunden langsamer als Ogier, weshalb der Rückstand auf den Führenden auf 15,9 Sekunden anwuchs. Neuvilles Hoffnungen auf den Sieg platzen, da der Belgier immer mehr Zeit auf das Toyota-Duo an der Spitze verlor, während Evans im Kampf um Platz fünf mit Sordo weiterhin Mühe hatte, die richtige Balance zu finden. M-Sport-Pilot Breen führte die teaminterne Wertung weiter an: Der Ire kam in der Gesamtwertung bis auf 8,5 Sekunden an Evans heran.

Sordo verzückt sein Heimpublikum

Ogier sah dann aber seine Siegesserie in den WPs reißen, als Lokalmatador Sordo zur Attacke blies. Der Hyundai-Pilot fuhr am Nachmittag in einer anderen Liga als seine Konkurrenten. Am Vormittag musste die WP noch wegen eines Unfalls von Gus Greensmith abgesagt werden. Sordo beendete die 24,18 Kilometer lange WP 5,0 Sekunden schneller als Neuville, während der Führende der Rallye, Toyota-Pilot Ogier, ein Zehntel weiter zurücklag.

"Die Zeiten sind mir egal - ich habe wie wild gepusht. Ich mag die Etappe sehr, also bin ich einfach gefahren", sagt Sordo. "Hier ist es sauberer und ich habe meinen Freunden versprochen, dass ich heute eine Bestzeit fahren werde." Der Kampf an der Spitze nahm eine weitere Wendung, als Rovanperä zu Beginn der Prüfung Probleme hatte, die dazu führten, dass der Finne 10,3 Sekunden einbüßte und so weit zurückfiel.

"Das war richtiger Mist. An der Startlinie herrschte ein großes Durcheinander", sagt Rovanperä. "Ich hatte einige Probleme zu Beginn der WP." Neuville und Tänak fuhren auf der letzten WP des Tages dieselbe Zeit, während Ogier dahinter mit 0,8 Sekunden Rückstand Dritter wurde. Rovanperä wurde aufgrund der Schwierigkeiten gerade einmal Fünfter. M-Sport wird das Auto von Greensmith weiter reparieren, damit er am Sonntag wieder ins Geschehen eingreifen kann. Am letzten Tag stehen noch vier WPs an.

