Fünfmaliger Le-Mans-Sieger wird Schlichter: Frank Bielas neuer harter Job
Die neue GT Summer Series engagiert Frank Biela als "Driver's Mentor". Der Star soll Rookies und Amateure coachen und Streit auf der Strecke schlichten
Die GT Summer Series holt Le-Mans-Sieger Frank Biela als Mentor, um Fahrer zu coachen und Streit zu schlichten
Foto: Gedlich Racing
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