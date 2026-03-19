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Fünfmaliger Le-Mans-Sieger wird Schlichter: Frank Bielas neuer harter Job

Die neue GT Summer Series engagiert Frank Biela als "Driver's Mentor". Der Star soll Rookies und Amateure coachen und Streit auf der Strecke schlichten

Bearbeitet:
GT Summer Series holt deutsche Le-Mans-Legende als Mentor

Die GT Summer Series holt Le-Mans-Sieger Frank Biela als Mentor, um Fahrer zu coachen und Streit zu schlichten

Foto: Gedlich Racing

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