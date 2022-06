24h Spa 2022: Audi schon am ersten Testtag an Streckenrekord dran

Audio-Player laden

Die ersten acht Teststunden für das große 24h-Rennen in Spa sind absolviert und die Teams befinden sich bereits jetzt auf Rekordjagd: Charles Weerts (WRT-Audi #32) liegt mit seiner Tagesbestzeit am Dienstag bereits auf Streckenrekord-Niveau.

Der Belgier brauchte für seinen schnellsten Umlauf 2:17.461 Minuten und lag damit nur 0,071 Sekunden hinter der schnellsten jemals gefahrenen Runde beim 24h-Rennen. Diese erzielte Ferrari-Pilot James Calado im Jahr 2017 in der Superpole-Session.

Weerts erzielte die Tagesbestzeit mit seinem WRT-Audi bereits in der Vormittagssession. Teamkollege Dries Vanthoor zog am Nachmittag nach und drehte seinerseits eine Runde in 2:17.490 Minuten. Auch diese Zeit hätte für die kumulierte Spitzenposition gereicht.

Für die Teamkollegen auf dem R8 mit der #46 lief es dagegen nicht ganz so gut. Der knallgelbe WRT-Audi rund um MotoGP-Legende Valentino Rossi kam in der Tageswertung auf den 20. Platz. Auf die Bestzeit von Weerts fehlten 0,858 Sekunden.

Insgesamt knackten am ersten Testtag in Spa sieben Fahrzeuge die 2:18er-Marke: Neben dem WRT-Audi #32 auch der Rowe-BMW #98, der Car-Collection-Audi #12, der Iron-Lynx-Ferrari #51 und der GruppeM-Mercedes #55 in der dreistündigen Session am Vormittag, sowie der Dinamic-Porsche #54 und der KCMG-Porsche #47 in der Nachmittagssession.

Vor allem am Vormittag prägten Unterbrechungen und Zwischenfälle das Geschehen. Mehrfach wurde die Rote Flagge gezeigt, unter anderem wegen des Winward-Mercedes #57 und des Barwell-Lamborghinis #77. Am Vormittag setzten die BMWs #34 und #35 von Walkenhorst Motorsport, sowie der BMW #50 von Rowe Racing keine Zeit.

In der Nachmittagssession gab es nur einen größeren Zwischenfall zu vermelden: Der Aston Martin #23 von Heart of Racing with TF Sport blieb aufgrund eines Reifenschadens stehen und musste geborgen werden. Dafür rief die Rennleitung eine kurze Full-Course-Yellow aus. Mit dem Rowe-BMW #50 schrieb am Nachmittag nur ein Auto keine Rundenzeit an.

Der zweite Testtag zu den 24h von Spa 2022 beginnt am Mittwoch um 9:00 Uhr MESZ. Wie am heutigen Dienstag sind eine dreistündige Session am Vormittag und eine fünfstündige Session am Nachmittag geplant. Die 74. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers geht in diesem Jahr am 30./31. Juli über die Bühne.

24h Spa 2022 - Top 10 des ersten Testtags:

01. WRT-Audi #32, 2:17.461 Minuten

02. Dinamic-Porsche #54, +0,074 Sekunden

03. KCMG-Porsche #47, +0,286 Sekunden

04. Rowe-BMW #98, +0,396 Sekunden

05. Car-Collection-Audi #12, +0,401 Sekunden

06. Iron-Lynx-Ferrari #51, +0,458 Sekunden

07. GruppeM-Mercedes #55, +0,486 Sekunden

08. GPX-Porsche #221, +0,581 Sekunden

09. HRT-Mercedes #777, +0,628 Sekunden

10. Toksport-WRT-Porsche #100, +0,689 Sekunden

...

20. WRT-Audi #46, +0,858 Sekunden

Mit Bildmaterial von SRO / Patrick Hecq Photography.