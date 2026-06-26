Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Spielberg live!

Heute vor 15 Jahren ...

... gewann Sebastian Vettel für Red Bull den eher unspektakulären Großen Preis von Europa 2011 in Valencia. Aber gerade weil das Rennen so ereignisarm verlief, wurde damals ein bis heute gültiger Formel-1-Rekord aufgestellt.



Welcher das ist, das erfahrt ihr in dieser Fotostrecke:

Foto: Motorsport Images

Die beste Podestquote - Michael Schumacher stand 2002 bei allen 17 Saisonrennen auf dem Podium. Und weil es unmÃ¶glich ist, eine Podestquote von mehr als 100 Prozent zu erreichen, hat "Schumi" diesen Rekord fÃ¼r immer sicher. Max Verstappen hÃ¤tte 2023 mit 21 PodestplÃ¤tzen in 22 Rennen aber zumindest fast gleichgezogen ...