Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Spielberg live!
Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Spielberg live!
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
FIA greift ein: Mercedes muss Diffusor verändern
Mercedes hat "kleinere Anpassungen" an dem in Montreal eingeführten Diffusor vorgenommen, nachdem Ferrari bei der FIA um eine Klarstellung zum Design gebeten hatte.
Daraufhin hatte der Verband nach dem Rennen in Barcelona eine Technische Richtlinie herausgegeben, auf die Mercedes nun für den Grand Prix in Österreich reagieren musste.
Alle Hintergrunde könnt ihr hier nachlesen.
Pokal für Gasly
Obwohl das Rennen in Spielberg erst am Sonntag auf dem Plan steht, gab es für Pierre Gasly in dieser Woche bereits einen Pokal. Der Franzose hat nachträglich nämlich endlich die Trophäe für den dritten Platz in Monaco bekommen.
Jetzt warten wir mal ab, ob er diese auch behalten darf. Denn noch läuft ja ein Protest ...
Heute vor 15 Jahren ...
... gewann Sebastian Vettel für Red Bull den eher unspektakulären Großen Preis von Europa 2011 in Valencia. Aber gerade weil das Rennen so ereignisarm verlief, wurde damals ein bis heute gültiger Formel-1-Rekord aufgestellt.
Welcher das ist, das erfahrt ihr in dieser Fotostrecke:
Foto: Motorsport ImagesDie beste Podestquote - Michael Schumacher stand 2002 bei allen 17 Saisonrennen auf dem Podium. Und weil es unmÃ¶glich ist, eine Podestquote von mehr als 100 Prozent zu erreichen, hat "Schumi" diesen Rekord fÃ¼r immer sicher. Max Verstappen hÃ¤tte 2023 mit 21 PodestplÃ¤tzen in 22 Rennen aber zumindest fast gleichgezogen ...
Donnerstag verpasst?
Auf der Strecke geht es in Spielberg erst heute los, aber gestern fand bereits der obligatorische Medientag an der Strecke statt. Was dort passiert ist, das erfahrt ihr in unserer Videoanalyse zum Donnerstag.
Auch heute wird es am Abend wieder einen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben. Kevin Scheuren und Kevin Hermann melden sich planmäßig um 22:00 Uhr bei euch.
Hitzewarnung
Die aktuelle Hitzewelle macht auch vor der Formel 1 nicht halt. In Spielberg werden am ganzen Wochenende Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Dementsprechend hat die FIA für den Grand Prix bereits eine Hitzewarnung herausgegeben.
Auch ein abkühlendes Gewitter soll es nicht geben, wir rechnen aktuell mit einem komplett trockenen Rennen. Mehr dazu in unserer großen Wetterprognose.
Freitagsfahrer
Nachdem zuletzt in Barcelona bereits zahlreiche Freitagsfahrer im Einsatz waren, müssen auch heute wieder mehrere Stammpiloten ihr Cockpit in FT1 abgeben - unter anderem dieses Mal Charles Leclerc. Folgende Freitagstester sind in Spielberg dabei:
Jak Crawford (Aston Martin)
Paul Aron (Audi)
Dino Beganovic (Ferrari)
Ryo Hirakawa (Haas)
Luke Browning (Williams)
Wer dafür jeweils aussetzen muss, das erfahrt ihr hier.
Servus!
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Nach einer kurzen Pause meldet sich die Königsklasse an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Österreich zurück.
FT1 in Spielberg steht um 13:30 Uhr auf dem Plan, FT2 am frühen Abend um 17:00 Uhr. Hier an dieser Stelle versorgen wir euch den ganzen Tag lang wie gewohnt mit Infos, Stimmen und Bildern direkt aus dem Fahrerlager am Red Bull Ring.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Von: Ruben Zimmermann