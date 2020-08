Aus Kostengründen: Motorhomes kehren ins Formel-1-Paddock zurück

Als die Formel 1 Anfang Juli verspätet in ihre Saison 2020 startete, musste sie im Zuge der strengen Corona-Auflagen auf vieles verzichten, was sonst fester Bestandteil eines Rennwochenendes war. Beim Grand Prix von Belgien am Wochenende soll nun wieder etwas mehr Normalität ins Paddock einziehen - mit den Motorhomes.

Sie waren in den ersten sechs Rennen nicht mitgereist - einerseits um Geld zu sparen, andererseits wegen der reduzierten Zahl an Mitarbeitern. Denn der Aufbau der Motorhomes ist aufwendig und erfordert viele Hände. Untergebracht wurden Teams und Fahrer derweil in den streckeneigenen Einrichtungen oder einfachen Wohn-Containern.

Bedingt durch Corona war das Formel-1-Paddoch zur Container-Stadt geworden Foto: Motorsport Images

Nun hat sich bei den bisherigen Grands Prix aber gezeigt, dass die Ausgaben für die Miete der Container und der Räumlichkeiten an der Strecke sowie externes Catering höher sind, als wenn man sich in seinen Motorhomes selbst versorgt. Deshalb sollen sie laut einem Bericht von 'auto motor und sport' in Spa ihr Comeback feiern.

Für den Aufbau sind demnach spezielle Trupps vorgesehen, die von den Rennteams gemäß der weiterhin geltenden Corona-Auflagen streng getrennt bleiben. Auch Gäste im Fahrerlager bleiben trotz der Rückkehr der Motorhomes untersagt. Nur wer zum inneren Kreis der Teams gehört sowie ausgewählte Journalisten haben Zugang.

Fotostrecke Liste Mercedes 1 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari 2 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull / Toro Rosso 3 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Renault 4 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Haas 5 / 12 Foto: Andy Hone / Motorsport Images McLaren 6 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Racing Point 7 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo 8 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Williams 9 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Honda 10 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Pirelli 11 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images FIA 12 / 12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Es wird auch davon ausgegangen, dass Teams wie Mercedes nicht ihre ganz großen Motorhomes auspacken. Das würde angesichts des noch immer reduzierten Personals im Paddock auch wenig Sinn machen. Stattdessen soll - wenn möglich - auf die etwas kleineren Einheiten zurückgegriffen werden, wie sie bei Tests zum Einsatz kommen.

