"Black Lives Matter": Hamilton ändert sein Helmdesign

Neue Lackierung, neue Rennanzüge - und neues Helmdesign. Mercedes geht in der Formel-1-Saison 2020 optisch neue Wege und Lewis Hamilton hat seinen Look daran angepasst. Ursprünglich hatte der Weltmeister geplant, mit einem weiß-violetten Design in seine Titelverteidigung zu starten. Doch am Donnerstag vor dem Saisonauftakt in Österreich hat er eine modifizierte Variante präsentiert.

In Anlehnung an die neue Mercedes-Lackierung und die dunklen Anzüge hat Hamilton auch seinen Helm schwarz lackieren lassen, die violetten Highlights sind geblieben. Am Hinterkopf ist nun die Aufschrift "Still We Rise" zu sehen, ursprünglich lautete Hamiltons Motto "Still I Rise".

Das Wir-Gefühl spiegelt sich auch an der Oberseite wider. Hamilton hat das offizielle Motto der Anti-Rassismus-Bewegung "Black Lives Matter" prominent platziert. "Die Gleichberechtigung ist der Grund, warum wir die Lackierung des Autos geändert haben und auch die Rennanzüge und mein Helmdesign."

Mit diesem weiteren Zeichen möchte er die Botschaft der Bewegung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Es sei sehr wichtig, weiterzukämpfen, "denn wir haben die Stimme dazu und die Leute beginnen, uns zuzuhören", schildert der Brite in einem Twitter-Video.

"Das ist eine Möglichkeit, diese Botschaft weiterzutragen und die Leute in die Verantwortung zu nehmen." Jeder im Fahrerlager und darüber hinaus müsse sich weiterbilden und offen Verständnis zeigen, warum Anti-Rassismus-Proteste aktuell passieren und warum man weltweit weiterhin für Gleichstellung kämpfen müsse, so Hamilton.

"Denn bislang waren wir nicht gut genug. Selbst wenn jemand zu dir sagt, dass wir etwas getan haben oder dass wir es versucht haben, müssen wir uns noch mehr anstrengen, denn es ist immer noch ein großes Thema, gegen das die Welt kämpft - 60 Jahre nachdem Martin Luther King dafür gekämpft hat."

Darum geht es Hamilton in seinen Aussagen, und darum gehe es auch bei seinem neuen Helmdesign. Im ersten Freien Training am Freitag Verfolge die Session in unserem Liveticker! wird der 35-Jährige das Helmdesign zum ersten Mal auf der Rennstrecke tragen. Und auch Valtteri Bottas hat sein Design angepasst. Der Finne fährt mit dem Slogan "Stronger Together" auf dem Hinterkopf.

Mit Bildmaterial von Mercedes.