Esteban Ocon: Wie Hamilton zu einem "guten Lehrer" für ihn wurde

Nicht ganz freiwillig verbrachte Esteban Ocon das Jahr 2019 auf der Formel-1-Ersatzbank. Doch der Franzose machte das Beste daraus und konnte aus seiner Saison als Reservepilot von Mercedes einiges mitnehmen. Vor allem Weltmeister Lewis Hamilton habe sich für ihn als guter Lehrer erwiesen, wie der neue Renault-Pilot erzählt. "Das war sehr nützlich für mich", sagt er.

Hamilton habe ihm gute Tipps gegeben - nicht unbedingt was das Sportliche angeht, sondern wie man die Dinge in der Königsklasse managt. Zwar will Ocon keine Details verraten, doch vor allem wie der Brite seine Zeit nutzt, ist für den Franzosen "ziemlich beeindruckend".

Hamilton gilt in der Formel 1 als Lebemann, dem gerne nachgesagt wird, dass sein schillerndes Privatleben von der Arbeit ablenken würde. Doch in der Vergangenheit hat Hamilton schon mehrfach bewiesen, dass er Berufliches und Privates gut trennen kann und diese Ablenkung sogar braucht, um in Bestform zu sein.

"Er ist immer ziemlich beschäftigt, aber wenn er etwas macht, dann zu 100 Prozent", sagt Ocon. "Er macht seine Sachen sehr gut und sehr präzise, aber wenn er damit durch ist, dann verliert er keine Zeit, sondern macht etwas anderes. Und das ist in der Formel 1 nicht so einfach."

Etwa wenn man aus dem Fanbereich kommt und dann zum Briefing mit den Ingenieuren geht. "Dann hat man nur zehn Minuten Zeit, braucht aber drei Minuten um sich neu zu fokussieren. Und er kann da sofort eindeutig wechseln. Und darum hat er überall ein so erfolgreiches Leben."

Und dieses Wissen habe er 2019 auch an Ocon weitergegeben. Und auch in den Zeiten, in denen Vertragsgespräche des Franzosen stattgefunden haben, aber noch nichts in trockenen Tüchern war, habe er geholfen: "Er wusste, wie er mir gute Worte und eine Richtung geben kann. Unter all den Leuten war er ein guter Lehrer."

Mit Bildmaterial von Sutton.