F1-Qualifying Silverstone 2020: Mercedes vor Sensationsmann Hülkenberg!

Valtteri Bottas hat das Qualifying in Silverstone für sich entschieden und damit die neunte Mercedes-Pole auf der britischen Strecke in Folge geholt. Der Finne war am Samstag der Schnellste vor Teamkollege Lewis Hamilton und konnte den Weltmeister in die Schranken verweisen.

Die große Überraschung des Tages war Nico Hülkenberg, der sich im Racing Point Platz drei sichern konnte. Max Verstappen (Red Bull) blieb nur Rang vier vor Daniel Ricciardo (Renault).

Die weiteren Plätze in den Top 10: Lance Stroll (6./Racing Point), Pierre Gasly (7./AlphaTauri), Charles Leclerc (8./Ferrari), Alexander Albon (9./Red Bull) und Lando Norris (10./McLaren).

Sebastian Vettels Qualifying war bereits nach Q2 beendet. Der Deutsche blieb als Zwölfter bereits im zweiten Abschnitt hängen und schaffte es auch nicht mit weichen Reifen in die Top 10. Der Ferrari-Pilot wird morgen hinter Esteban Ocon (11./Renault) und vor Carlos Sainz (13./McLaren) starten. Die Plätze 14 und 15 belegten Romain Grosjean (Haas) und George Russell (Williams).

Bereits in Q1 musste Daniil Kwjat (AlphaTauri) die Segel streichen. Der Russe wurde 16. und startet damit vor Kevin Magnussen (17./Haas) und Nicholas Latifi (18./Williams). Bei Alfa Romeo ging derweil die Misere weiter: Das Team steht mit beiden Fahrzeugen in der letzten Startreihe. Erneut hatte dabei Kimi Räikkönen (20.) das Nachsehen gegen Antonio Giovinazzi (19.).

