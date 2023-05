Führung in der Super Formula: Lawson denkt noch nicht an AlphaTauri-Chance

Red Bull-Junior Liam Lawson betont, dass er sich voll und ganz auf den Gewinn des Super Formula-Titels konzentriert, während über die Zukunft von Nyck de Vries im AlphaTauri Formel 1-Team spekuliert wird.

Lawson holte im Sonntagsrennen in Autopolis seinen zweiten Sieg in der japanischen Einsitzerserie bei vier Starts und übernahm damit die Führung in der Meisterschaft. Fünf Rennen vor Schluss hat der Mugen-Pilot nun vier Punkte Vorsprung auf Ritomo Miyata, nachdem er nach einem späten Safety-Car-Restart mit älteren Reifen durchhalten konnte.

Lawsons jüngster Sieg kommt zu einer Zeit, in der de Vries wegen seines schwierigen Starts in seine Rookie-Saison in der Formel 1 zunehmend unter Druck gerät. Red-Bull-Berater Helmut Marko soll sehr daran interessiert sein, dass der Niederländer in den nächsten drei Rennen seine Form steigert.

Lawson über Sieg: "Gutes Timing"

Obwohl Lawson als möglicher Ersatz gehandelt wird, falls Red Bull der Geduldsfaden mit de Vries reißen sollte, besteht er darauf, dass sein Hauptziel darin besteht, den Super-Formula-Titel zu gewinnen und sich in eine gute Position zu bringen, um einen Sitz bei AlphaTauri im Jahr 2024 zu erhalten.

Auf die Frage, welche Bedeutung der Zeitpunkt seines Sieges in Autopolis hat, antwortet Lawson: "Es ist ein gutes Timing, denn es bringt mich an die Spitze der Meisterschaft, und das ist es, woran ich im Moment denke."

"Ich möchte das Jahr zu Ende fahren und um die Meisterschaft kämpfen, damit ich die besten Chancen für das nächste Jahr habe. Was die Geschehnisse [in der Formel 1] angeht, so liegt das völlig außerhalb meiner Kontrolle. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich heute gewonnen habe."

Wie Lawson das Rennen für sich entscheiden konnte

Lawson holte sich den Sieg vor Miyata und Polesetter Sho Tsuboi, obwohl er nach einem schwierigen Start vom zweiten auf den dritten Platz zurückgefallen war. Der Neuseeländer gehörte zu den ersten Fahrern, die in der 13. von 41 Runden an die Box kamen, während sowohl Miyata als auch Tsuboi sich dafür entschieden, ihre ersten Stints zu verlängern.

"Wir wussten, dass wir ein schnelles Rennauto hatten, aber wir brauchten saubere Luft. Wir kamen früh an die Box und gerieten in den Verkehr, also musste ich versuchen, so schnell wie möglich zu überholen, ohne Zeit zu verlieren, denn ich wusste, dass diese beiden [Miyata, Tsuboi] im Rennen länger fahren würden", erinnert er sich.

"Wir übernahmen die Führung, und ich wusste, dass es auf alten Reifen ein schwieriges Ende des Rennens werden würde, aber das Auto war sehr gut und wir hielten bis zum Ende durch."

"Dann ist der Unterschied nicht mehr so groß, und auf dieser Strecke ist es sehr schwer, zu überholen. Als Tsuboi hinter mir auftauchte, wusste ich, dass ich drei oder vier Runden lang hart verteidigen musste, und dann würde es sich beruhigen. Dann kam das Safety-Car heraus und ich dachte, es würde schwieriger werden, aber am Ende des Rennens war die Konstanz da."

