George Russell zum neuen Direktor der F1-Fahrervereinigung ernannt

Neue Rolle für George Russell: Der Williams-Pilot ist zum neuen Direktor der Formel-1-Fahrervereinigung GPDA (Grand Prix Drivers' Association) ernannt worden. Er übernimmt das Amt von Romain Grosjean, der mit Ende der vergangenen Saison aus dem Formel-1-Fahrerfeld ausschied.

"Es ist eine Ehre und ein Privileg, zum Direktor der GPDA ernannt zu werden", kommentiert Russell seine Berufung. "Ich schätze die Unterstützung meiner Fahrerkollegen, die mir diese Rolle anvertraut haben, und bin mir der Verantwortung bewusst, die sie mit sich bringt." Die GDPA sei seit jeher "ein integraler Bestandteil der Förderung und Gestaltung der Formel-1-Sicherheit".

Russell wird neben seinem Vorstandskollegen Sebastian Vettel und dem GDPA-Präsidenten Alexander Wurz in dem Gremium arbeiten, das die Interessen aller Fahrer in der Startaufstellung vertritt. Grosjean bleibt als Berater an Bord, um die laufende Arbeit an der Sicherheit infolge seines Feuerunfalls in Bahrain 2020 zu beenden.

Außerdem hat die GDPA erstmalig einen Direktor ernennt, der nicht aus dem Fahrerumfeld stammt. Dabei handelt es sich um die langjährige Rechtsberaterin Anastasia Fowle.

Die Formel-1-Fahrervereinigung hat unter der Führung von Ex-Pilot Wurz eine wichtige Rolle dabei gespielt, sowohl die Sicherheit zu verbessern als auch die Attraktivität des Sports nach innen und außen zu steigern. So war sie auch maßgeblich daran beteiligt, dass die Stimmen der Fahrer gehört wurden, als es darum ging, das neue Formel-1-Reglement für das Jahr 2022 zu entwerfen.

Mit Bildmaterial von Williams.