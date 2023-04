Kein COVID: Max Verstappen verrät Details über seine Krankheit

Audio-Player laden

Max Verstappen hat weitere Details über jene Viruserkrankung verraten, wegen der er beim Grand Prix von Saudi-Arabien 2023 den Mediendonnerstag auslassen musste und auch am Rennwochenende selbst physisch geschwächt war.

"Es war nur ein Virus. Schwer zu sagen, was es genau war. Aber es war kein COVID", erklärt der Red-Bull-Pilot vor dem Grand Prix von Australien in Melbourne. "COVID hätte man im Blut nachweisen können. Aber dieser Virus war im Körper sehr aggressiv. Ich hatte sowas noch nie. Ich war auch früher schon krank und hatte Fieber. Aber diesmal war es extremer als gedacht."

"Beim Treppensteigen fühlte ich mich so, als würde mir ein Lungenflügel fehlen", schildert der 25-Jährige. "Eine Strecke wie Dschidda ist noch dazu körperlich ziemlich anstrengend. Wenn ich fit bin, ist das kein Problem für mich. Aber ich habe mich nicht so gefühlt, wie es sein sollte."

Selbst Helmut Marko war aufgefallen, dass Verstappen in Saudi-Arabien mehr geschwitzt hat als sonst. Teamkollege Sergio Perez, der für seinen Sieg hart kämpfen musste und sich in der Schlussphase nicht von Verstappen absetzen konnte, hatte hingegen nicht den Eindruck, gegen einen stark geschwächten Gegner zu kämpfen.

"Es ist, wie es ist. Max gehört zu der Sorte Fahrer, die mental extrem stark sind. Da kommt es nicht drauf an, in welchem Zustand er ist. Er gibt immer 100 Prozent", sagt der Mexikaner. "Ich habe schon gepusht, manchmal bis ans Limit. Ich hätte nicht mehr geben können."

Verstappen hingegen stellt in den Raum, dass er physisch angeschlagen war - hofft aber, das jetzt hinter sich gelassen zu haben: "Sie sagen, es dauert zwei Wochen, bis das Virus aus dem System ist. Das ist jetzt vorbei. Ich konnte auch wieder normal trainieren. Ich hoffe daher, dass es dieses Wochenende normal ist."

Auf die Frage, ob ihn sein Gesundheitszustand in Dschidda konkret eingebremst habe, antwortet der zweimalige Weltmeister: "Am meisten gespürt habe ich es gegen Ende des Rennens. Normalerweise werde ich nicht so schnell erschöpft, aber in Saudi war ich das. Ich fühlte mich nicht fit. So ist es mir zum ersten Mal in meiner Karriere ergangen."

Umso besser für ihn, dass nach Melbourne erstmal drei rennfreie Wochenenden folgen: "Da kann ich wieder normal trainieren. Das war in den vergangenen Wochen nicht möglich, auch wegen der ganzen Reiserei, und obendrein war ich nicht gesund. Aber in der Woche nach Saudi habe ich mich schon wieder viel besser gefühlt."

Weitere Co-Autoren: Adam Cooper. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.