Kein Deutscher im ersten Monza-Training: De Vries ersetzt Vettel

Nyck de Vries kommt zu seinem dritten Einsatz in dieser Formel-1-Saison. Der Niederländer wird im ersten Freien Training zum Grand Prix von Italien am kommenden Wochenende den Platz von Sebastian Vettel im Aston Martin einnehmen.

2022 nahm der 27-Jährige bereits an zwei ersten Freien Trainings teil: Beim Grand Prix von Spanien fuhr er den Williams von Alex Albon; in Paul Ricard pilotierte er den Mercedes von Lewis Hamilton. Auf den Einsatz im Aston Martin AMR22 bereitete sich de Vries im Simulator des Teams in Silverstone vor.

Der Formel-2-Champion von 2019 hat gerade seine dritte Formel-E-Kampagne mit Mercedes beendet und wurde mit zwei Siegen Gesamtneunter. In der Saison 2021/22 gewann er den Titel mit sieben Punkten Vorsprung auf Venturi-Pilot Edoardo Mortara.

Seine Zeit in der Formel E hat de Vries mit einer Mercedes-Reservistenrolle verknüpft. Allerdings steigt der deutsche Hersteller aus der rein elektrischen Rennserie aus.

Drittes Training, drittes Auto für de Vries

"Ich freue mich sehr darauf, für Aston Martin zu fahren, besonders auf einer so legendären Strecke wie Monza", sagt de Vries über seinen Trainingseinsatz in Monza. "Es wird mein drittes Training in dieser Saison sein und das dritte in einem anderen Formel-1-Chassis."

"Diese Einsätze haben mir einen fantastischen Einblick gegeben, wie Formel-1-Autos und -Teams funktionieren und arbeiten. Ich hoffe, dass ich eine neue Perspektive in Team von Aston Martin einbringen und ein Programm absolvieren kann, das für uns beide von Vorteil ist", blickt er auf den Freitag voraus.

Gemäß dem neuen Reglement für 2022 muss jeder Fahrer mindestens einmal in der Saison seinen Platz räumen, damit ein Fahrer mit weniger als zwei Formel-1-Starts zum Zuge kommen kann. Dies soll es jüngeren Fahrern ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln.

Auch Mick Schumacher pausiert in Monza

Für das erste Freie Training in Monza wird neben de Vries auch ein Routinier ins Auto steigen: Antonio Giovinazzi übernimmt den Haas von Mick Schumacher. Der Trainingsauftakt zum Grand Prix von Italien wird also ohne deutschen Fahrer stattfinden.

Bei Aston Martin ist es das erste Mal in diesem Jahr, dass einer der beiden Piloten seinen Platz im FT1 aufgibt, wobei Lance Stroll dies später in der Saison tun wird.

De Vries wurde in der Vergangenheit mit einem Cockpit bei Williams in Verbindung gebracht und galt als möglicher Ersatz für George Russell, bevor Alex Albon den Zuschlag für 2022 erhielt. Doch der Niederländer ist nach wie vor einer der Fahrer, die für die nächste Saison als Ersatz für Nicholas Latifi im Gespräch sind.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.