Leclerc mit P3 nicht zufrieden: Ferrari SF-23 einfach nicht gut genug

Charles Leclerc kam im Qualifying zum Grand Prix von Monaco nicht über den dritten Platz hinaus, geschlagen von Max Verstappen und Fernando Alonso. Dem Monegassen zudem eine Strafe, weil er McLaren-Pilot Lando Norris auf seiner fliegenden Runde behindert hat.

Der Ferrari SF-23 bestätigte sich dank Charles Leclerc als ein solides Auto auf einer schnellen Runde, doch mit P3 ist Leclerc nicht zufrieden, aber seiner Meinung nach ist es gut, sich an die Schwierigkeiten zu erinnern, mit denen Ferrari in diesem ersten Teil der Saison zu kämpfen hatte, da der SF-23 weit von den ursprünglichen Erwartungen entfernt war.

"Ich bin mit dem dritten Platz nicht zufrieden, aber andererseits müssen wir uns daran erinnern, in welcher Situation wir uns befinden, in welcher Situation sich unser Auto im Moment befindet. Es war ein kompliziertes Qualifying und ein kompliziertes Wochenende. Wir haben viel am Auto und an der Abstimmung gearbeitet."

Leclerc macht Schwachstelle des SF-23 aus

Leclerc gelang bei seinem letzten Versuch in Q3 eine hervorragende Runde, doch wenige Sekunden später wurde er vom Aston Martin von Fernando Alonso und, dank eines tollen dritten Sektors, von Red-Bull-Pilot Max Verstappen geschlagen.

Der Ferrari hatte einige Probleme über den zahlreichen Bodenwellen in Monaco, während Leclerc diesen Aspekt betont und zugibt, dass er am Nachmittag dabei schon ein besseres Gefühl gefunden habe.

"Wir leiden im Vergleich zu den anderen Autos sehr unter den Bodenwellen. Aber im Qualifying erholte sich das Auto ein wenig, ich fühlte mich wohler und wir waren näher an der Poleposition dran. Insgesamt bin ich zufrieden, aber natürlich hätte ich mir die Poleposition gewünscht."

Leclerc hofft auf Wende im Monaco-Fluch

Mit dem dritten Platz bleibt Charles im Kampf um den Sieg. Die Strecke von Monaco ist so speziell, dass sie viele Möglichkeiten offen lässt. Seit 1997 haben jedoch nur Fahrer gewonnen, die sich unter den ersten drei qualifiziert haben. Mit dem vorhergesagten Regen könnte auch eine Unsicherheit beim Wetter ins Spiel kommen.

Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass die Rennkommissare gegen Charles Leclerc ermitteln. Der Ferrari-Pilot behinderte Lando Norris, als der Ferrari-Pilot nach der Portier-Kurve in den Tunnel einfuhr, während Norris seinen letzten Versuch in Q3 unternahm. Die Kamerabilder des MCL60 lassen nicht allzu viel Spielraum für Interpretationen: Leclerc könnte morgen mit einigen Startplätzen bestraft werden, was alles noch schwieriger macht.

