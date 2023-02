Mercedes-Duo fährt seine ersten Testkilometer des Jahres für Pirelli

Audio-Player laden

Bis der neue Mercedes W14 seine Streckenpremiere feiern wird, dauert es noch etwas. In dieser Woche konnten sich George Russell und Lewis Hamilton im Vorjahresmodell aber zumindest schon mal warm fahren. Im Rahmen eines Pirelli-Reifentests rückte das Mercedes-Duo mit dem W13 in Paul Ricard aus.

Während Russell am Mittwoch das Steuer übernahm, um Pirelli bei der Reifenentwicklung zu helfen, drehte Hamilton am Donnerstag seine ersten Testkilometer in diesem Jahr.

Die Testsessions der beiden Mercedes-Piloten konzentrierten sich auf Trockenreifen. Am Freitag und Samstag setzt AlphaTauri die Arbeit auf der Strecke in Frankreich fort, um Pirelli Daten zu Intermediate- und Regenreifen zu liefern.

Nächste Woche siedelt Pirellis Testprogramm dann nach Jerez über, wo am 7. und 8. Januar erneut getestet wird. Mit dabei wird dann - neben Mercedes - auch Aston Martin sein.

Während Mercedes plant, wieder beide Fahrer einzusetzen, wird Aston Martin an beiden Tagen Fernando Alonso hinters Steuer lassen. Das Team will dem Spanier mehr Runden im AMR22 ermöglichen, bevor er in seine erste Formel-1-Saison mit Aston geht, nachdem er Alpine Ende 2022 verlassen hat.

Für Pirelli ist die Arbeit im Winter und zwischen den Saisons von entscheidender Bedeutung, auch weil im Laufe des Jahres nur wenige Tests möglich sind. Ein großes Augenmerk liegt auf den Intermediates und den Regenreifen, wie Pirelli-Chefingenieur Simone Berra bereits im letzten November erklärte.

"Wir werden vor allem mit Intermediates und Regenreifen arbeiten, weil es für uns die beste Zeit ist, um bei niedrigen Temperaturen und repräsentativen Bedingungen zu testen. Und dann werden wir weitere Tests für die neue Spezifikation 2024 durchführen."

Die offiziellen Vorsaisontests mit den neuen Boliden finden vom 23. bis 25. Februar in Bahrain statt, bevor die Saison eine Woche später auf derselben Rennstrecke beginnt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.